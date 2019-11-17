У профспілці держслужбовців пояснили чиновникам, куди треба скаржитись на несправедливі звільнення



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Ми створили на нашому сайті спеціальну рубрику «Скорочення РДА help» куди можна надсилати інформацію про порушення, - голова профспілки держслужбовців

Члени профспілки мають фіксувати факти порушень їхніх трудових прав, - Піжук

Голова профспілки держслужбовців Юрій Піжук закликав чиновників скаржитись на несправедливі звільнення. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

За словами Піжука, профспілка держслужбовців тісно співпрацює зі Службою зайнятості.

«Ми вже маємо від неї попередню інформацію про потреби роботодавців на обласному рівні, і це далеко не ті спеціальності, якими володіють працівники РДА, що потраплять під вивільнення», - стверджує представник профспілки держслужбовців. При цьому він наголошує, що профспілка не дасть «скривдити жодного, хто буде готовий йти до суду захищати свої права».

Піжук зазначив, що члени профспілки мають фіксувати факти порушень їхніх трудових прав через відповідні персональні звернення «і, якщо є факт порушення, ми жодну людину не залишимо».

«Ми створили на нашому сайті спеціальну рубрику «Скорочення РДА help» куди можна надсилати інформацію про порушення, а також на електронну адресу [email protected]», - повідомив голова проспілки.

Піжук зауважив, що наразі «широкий наступ на трудові права стосується не тільки галузі державного управління».

Як повідомлялося, минулого року під час презентації бюджету на 2019 рік, Мінфін представив чотири показники, за рахунок яких мав бути збалансований бюджет. Серед них два прямо стосувались державних службовців. Зокрема замороження видатків на функціонування державних органів на рівні 2018 року та скорочення на 30% державних службовців в райдержадміністраціях.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав знизити витрати на утримання чиновників на 10%. З 2020 року на 18,5 тисяч скорочується гранична чисельність працівників райдержадміністрацій. Зараз таких близько 48 тисяч.

У червні цього року уряд видав постанову, що передбачала фактичне скорочення працівників райадміністрацій на 50%, адже представники сформованих Об’єднаних територіальних громад перебрали на себе більшість функцій райадміністрацій. Відповідна постанова про скорочення була прийнята ще на початку місяця, але її досі не оприлюднено. Відповідно, процес звільнення ще не запущений. І хоча в Кабміні й запевняють, що намагатимуться знайти звільненим роботу в нових громадах, очевидно, що вдасться працевлаштувати далеко не всіх.

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