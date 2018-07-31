З історичної будівлі у Маріїнському парку киянин викрав мідний кабель



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Затримано чоловіка, підозрюваного у крадіжці кабелю

Правопорушник зрізав ізоляцію, а викрадений мідний дріт мав намір здати до пункту металобрухту

Під час несення служби у центрі Києва автопатруль звернув увагу на чоловіка, який ніс в руках відрізаний кабель. Він пояснив, що знайшов дріт на смітнику біля Маріїнського парку. Чоловіка доставили до Печерського управління поліції, аби перевірити інформацію.

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, невдовзі з відповідною заявою про викрадений кабель до поліції звернулася адміністрація архітектурного об'єкту.

Дільничні офіцери з’ясували, що 35-річний киянин з підвального приміщення зазначеного об'єкту відрізав 20 метрів мідного електрокабелю. Сума збитку наразі встановлюється.

Затриманий правопорушник зізнався у вчиненні крадіжки: раніше чоловік проблем із законом не мав.

Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Фігуранта відпущено під особисте зобов’язання. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі.