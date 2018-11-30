З нового року буде припинено випуск найстаріших київських газет



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З 1 березня 1927 року газета «Вечірній Київ» є друкованим органом Київської міської ради

Видання «Вечірній Київ» буде виходити тільки в електронній версії

З 1 січня 2019 року припинено випуск газет «Вечірній Київ» та «Хрещатик». Одночасно КП «Вечірній Київ» буде переформатовано в «Центр суспільних комунікацій та інформації», а видання «Вечірній Київ» буде виходити тільки в електронній версії. Про це повідомили на засіданні постійної комісії Київради з питань культури, туризму та інформаційної політики.

За словами першого заступника голови Департаменту громадських комунікацій КМДА Марини Хонди, це пов'язано з нормами закону «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації». Чиновниця зазначила, що за основу була прийнята концепція Центру громадських комунікацій у Варшаві, де концентруються не на інформуванні, а на роз'ясненні рішень влади.

«Комунікація з киянами буде відбуватися на декількох рівнях: основний Центр громадських комунікацій, а також представники в мікрорайонах. Основу переданої інформації складе суть питань, розглянутих в КМДА, наслідки прийнятих рішень. Якщо суспільство буде знати про рішення і програми, прийняті владою, і розуміти процес їх реалізації, ми налагодимо європейську систему роботи ЗМІ», - сказала Хонда.

На її думку, проведені аналізи виявили низьку довіру населення до регіональних ЗМІ. «Електронна версія «Вечірнього Києва» дозволить зробити більш доступним офіційний портал Київради, з якого журналісти зможуть черпати достовірну і актуальну інформацію, що підвищить довіру населення до ЗМІ», - вважає чиновник КМДА.

Найстарша діюча газета Києва - «Вечірній Київ» - бере початок від «Вечірньої газети», що видавалася з 2 січня 1906 року. Після видання першого номера була закрита владою за «шкідливий напрямок». Щоденне видання газети було відновлено в 1913-1917 рр. Редакція «Вечірньої газети» розташовувалася на вулиці Великій Васильківській, 61. У 1916 році в газеті друкувався Олександр Купрін.

З 1 березня 1927 року газета «Вечірній Київ» є друкованим органом Київської міської ради. Після двадцятирічної перерви в роботі газета відновила вихід 1 червня 1951 роки як орган Київського міського комітету Комуністичної партії України та Київської міської Ради народних депутатів, з 1 січня 1978 року - як їх щоденна газета.

Джерело: Вести