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    З озера в Бортничах рятувальники дістали тіло жінки

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    Трагічний випадок стався на озері Витовець у Бортничах - З озера в Бортничах рятувальники дістали тіло жінки
    Трагічний випадок стався на озері Витовець у Бортничах
    Фото: Вікіпедія

    Причини та обставини трагічного випадку встановлюватимуть правоохоронці

    У середу, 14 квітня, на озері Витовець на вул. Гоголя у Дарницькому районі столиці у воді було виявлено тіло людини. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    До місця виклику було направлено рятувальників 24 Державної пожежно-рятувальної частини.

    Бійці на відстані 2 м від берега у воді виявили тіло жінки.

    За допомогою багра та рятувальної мотузки тіло було доставлено на берег та передано слідчо-оперативній групі для встановлення причин та обставин трагічного випадку.

    Нагадаємо, 13 квітня в районі вул. Садової, 43, поблизу Південного моста в Дарницькому районі столиці у воді було виявлено тіло людини. На місце прибули рятувальники та вилучили тіло жінки з води.

    Як повідомляв «Главком», у Подільському районі Полтави на річці Ворскла 11 квітня перекинувся човен, в якому перебували троє чоловіків. Тіла двох загиблих знайшли того ж дня. Тіло третього чоловіка знайшли згодом.

    Відкрито кримінальне провадження за статтею «Порушення чинних на транспорті правил, що убезпечують рух, якщо це спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки».

    Загиблі були працівниками Полтавської ОДА. Двоє працювали в управлінні інфраструктури та цифрової трансформації Полтавської обласної державної адміністрації. Третій був співробітником Департаменту інфраструктури та туризму ОДА.

    У Вінниці 11 квітня близько 11:46 із Південного Бугу витягли тіло чоловіка.

    6 квітня у селі Джурин на Вінниччині у місцевому ставку втопилася жінка.

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    Теги: Київ ДСНС водойма смерть на воді потонули рятувальники жінка
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