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    З початку року на Київщині радари TruCam зловили понад 5 тисяч лихачів за кермом

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    З початку року на Київщині радари TruCam зловили понад 5 тисяч лихачів за кермом

    Правопорушники були притягнуті до адміністративної відповідальності

    Патрульні Київщини фіксують порушення швидкісного режиму руху за допомогою приладу TruCam.

    Як повідомляє прес-служба Патрульної поліції Київської області, з початку року винесено понад 5 тисяч постанов за перевищення встановлених обмежень швидкості руху у населеному пункті.

    «Серед них – 687 постанов охоронці порядку винесли за перевищення встановлених обмежень швидкості руху більш, ніж на 50 км/годину. Всі правопорушники були притягнуті до адміністративної відповідальності», - зазначили патрульні.

    Вони нагадали, що штраф за перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше як на 20 км/год та більше як на 50 км/год — 255 гривень та 510 гривень відповідно.

    Як повідомлялося, рухатися у Києві зі швидкістю, що перевищує загальновстановлений ліміт 50 км/год, можна лише за наявності відповідних дорожніх знаків. І наразі такі знаки співробітники КП «Центр організації дорожнього руху» встановили на 7 вулицях столиці. Тепер тут можна розганятися до 80 км/год. Такий швидкісний режим триватиме до 1 листопада.

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