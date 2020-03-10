Минулого тижня у Києві 15 дітей постраждали від домашнього насильства



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Найбільше скарг на домашнє насильство надійшло у Дарницькому районі

Протягом минулого тижня, з 2 по 8 березня, у Києві зафіксовано 616 звернень щодо домашнього насильства, що на 56 звернень більше порівняно з попереднім тижнем. 15 випадків стосувалися насильства над дітьми. Про це повідомила заступниця голови Київської міської держадміністрації Марина Хонда.

«Згідно зі зведеною інформацією від поліції, районних соціальних служб та Київського міського центру роботи з жінками, за минулий тиждень зафіксовано 616 звернень щодо домашнього насильства. Найбільше звернень надійшло у Дарницькому районі – 66. Найменше – у Печерському та Шевченківському – по 28. Також у Києві зафіксовано 15 випадків домашнього насильства над дітьми. Це найбільший показник із початку року», – зазначила Хонда.

Вона додала, що протягом цього періоду Київський міський центр роботи з жінками отримав 119 звернень щодо домашнього насильства. Із них від жінок надійшло – 104, а від чоловіків – 15. П’ятьох кривдників направлено для проходження корекційних програм. Двоє осіб пройшли корекційну програму.

Працівники поліції зафіксували 441 звернення щодо домашнього насильства. Правоохоронці винесли 60 термінових заборонних приписів, які забороняють кривднику наближатися до постраждалої особи чи перебувати в одному з нею місці терміном до 10 діб.

Гаряча лінія з протидії домашнього насильства працює цілодобово за телефонами: 15-00 та 272-15-00.

Нагадаємо, в Україні запустили телефонну гарячу лінію з попередження домашнього насильства за номером 1547.

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