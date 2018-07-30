З вікна лікарні швидкої допомоги у Києві вистрибнув чоловік (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чоловік загинув, вистрибнувши з вікна лікарні

За попередніми даними, чоловік скоїв самогубство

Сьогодні, 30 липня, з вікна одного з верхніх поверхів лікарні швидкої допомоги у Києві випав чоловік.

Про смертельну надзвичайну подію повідомляє dtp.kiev.ua.

Смерть настала миттєво. Чоловік був напівоголений, його тіло дуже понівечене.

На місце прибула патрульна поліція, виїхала слідчо-оперативна група.

За попередньою інформацією, це був суїцид.

Нагадаємо, 17 липня в Києві за адресою вулиця Кирилівська, 121/2, чоловік вистрибнув з п'ятого поверху і залишився живий.