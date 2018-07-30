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    З вікна лікарні швидкої допомоги у Києві вистрибнув чоловік (фото)

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    Чоловік загинув, вистрибнувши з вікна лікарні - З вікна лікарні швидкої допомоги у Києві вистрибнув чоловік (фото)
    Чоловік загинув, вистрибнувши з вікна лікарні

    За попередніми даними, чоловік скоїв самогубство

    Сьогодні, 30 липня, з вікна одного з верхніх поверхів лікарні швидкої допомоги у Києві випав чоловік.

    Про смертельну надзвичайну подію повідомляє dtp.kiev.ua.

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    Смерть настала миттєво. Чоловік був напівоголений, його тіло дуже понівечене.

    На місце прибула патрульна поліція, виїхала слідчо-оперативна група.

    За попередньою інформацією, це був суїцид.

    Нагадаємо, 17 липня в Києві за адресою вулиця Кирилівська, 121/2, чоловік вистрибнув з п'ятого поверху і залишився живий.

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