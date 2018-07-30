З вікна лікарні швидкої допомоги у Києві вистрибнув чоловік (фото)
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Чоловік загинув, вистрибнувши з вікна лікарні
За попередніми даними, чоловік скоїв самогубство
Сьогодні, 30 липня, з вікна одного з верхніх поверхів лікарні швидкої допомоги у Києві випав чоловік.
Про смертельну надзвичайну подію повідомляє dtp.kiev.ua.
Смерть настала миттєво. Чоловік був напівоголений, його тіло дуже понівечене.
На місце прибула патрульна поліція, виїхала слідчо-оперативна група.
За попередньою інформацією, це був суїцид.
Нагадаємо, 17 липня в Києві за адресою вулиця Кирилівська, 121/2, чоловік вистрибнув з п'ятого поверху і залишився живий.