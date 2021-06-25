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    В Україні дешевшає автомобільний газ. Як змінилися ціни за тиждень

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    В Україні дешевшає автомобільний газ - В Україні дешевшає автомобільний газ. Як змінилися ціни за тиждень
    В Україні дешевшає автомобільний газ
    Фото з відкритих джерел

    На українських заправках дешевшає автомобільний газ. Ціни знизили майже всі великі мережі

    Ціни на автомобільний газ в Україні пішли вниз. З 17 по 25 червня роздрібні мережі знизили вартість скрапленого пального в межах 5-50 копійок за літр. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

    Мережа «Привату», що володіє найбільшою кількістю газових модулів, знизила ціни в середньому на 8-9 копійок – до 14,83-14,84 гривень за літр. Найбільше падіння цін у цій мережі зафіксовано в Запорізькій області, де група знизила ціни на 35 копійок – до 14,40 гривень за літр.

    На станціях у Хмельницькій, Черкаській та інших областях ресурс подешевшав на 10-30 копійок за літр.

    У мережах ОККО і WOG продукт подешевшав на 50 копійок – до 15,99 і 15,98 гривень за літр відповідно.

    На станціях «Автотранс» ціна автогазу опустилася на 20 копійок – до 15,78 гривень за літр.

    У мережі UPG газ подешевшав на 40 копійок – до 15,25 грн/л.

    В мережі Shell – на 18 копійок, до 15,57 грн/л.

    Такі мережі як «БРСМ-Нафта», BVS, ZOG, Motto і «Катрал» знизили ціни в середньому на 5-30 копійок.

    Середня вартість автомобільного газу по Україні 25 червня склала 15,40 грн/л, що нижче на 18 копійок за літр порівняно з минулим тижнем.

    Ціни на автомобільний газ в Україні станом на 25 червня 2021 року

    Компанія

    грн/л

    Динаміка, грн

    ОККО

    15,99

    -0,50

    WOG

    15,98

    -0,50

    Авіас

    14,83

    -0,09

    Укрнафта

    14,84

    -0,08

    AMIC

    15,09

    0,00

    Shell

    15,57

    -0,16

    SOCAR

    16,48

    0,00

    БРСМ-Нафта

    15,54

    -0,08

    KLO

    15,69

    0,00

    Паралель

    16,45

    0,00

    Автотранс

    15,78

    -0,20

    UPG

    15,25

    -0,40

    SUNOIL

    15,48

    0,00

    BVS

    15,49

    -0,10

    Chipo

    15,26

    -0,08

    ZOG

    14,45

    -0,30

    Авантаж 7

    14,82

    0,00

    Marshal

    14,90

    0,00

    Катрал

    15,37

    -0,10

    Mango

    14,97

    0,00

    Motto

    15,18

    -0,05

    Середня ціна в Україні:

    15,40

    -0,18

    Дані: Консалтингова група «А-95».

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    Теги: газ ціни пальне KLO ОККО WOG
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    В Україні дешевшає автомобільний газ. Як змінилися ціни за тиждень