В Україні дешевшає автомобільний газ. Як змінилися ціни за тиждень
На українських заправках дешевшає автомобільний газ. Ціни знизили майже всі великі мережі
Ціни на автомобільний газ в Україні пішли вниз. З 17 по 25 червня роздрібні мережі знизили вартість скрапленого пального в межах 5-50 копійок за літр. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
Мережа «Привату», що володіє найбільшою кількістю газових модулів, знизила ціни в середньому на 8-9 копійок – до 14,83-14,84 гривень за літр. Найбільше падіння цін у цій мережі зафіксовано в Запорізькій області, де група знизила ціни на 35 копійок – до 14,40 гривень за літр.
На станціях у Хмельницькій, Черкаській та інших областях ресурс подешевшав на 10-30 копійок за літр.
У мережах ОККО і WOG продукт подешевшав на 50 копійок – до 15,99 і 15,98 гривень за літр відповідно.
На станціях «Автотранс» ціна автогазу опустилася на 20 копійок – до 15,78 гривень за літр.
У мережі UPG газ подешевшав на 40 копійок – до 15,25 грн/л.
В мережі Shell – на 18 копійок, до 15,57 грн/л.
Такі мережі як «БРСМ-Нафта», BVS, ZOG, Motto і «Катрал» знизили ціни в середньому на 5-30 копійок.
Середня вартість автомобільного газу по Україні 25 червня склала 15,40 грн/л, що нижче на 18 копійок за літр порівняно з минулим тижнем.
Ціни на автомобільний газ в Україні станом на 25 червня 2021 року
|
Компанія
|
грн/л
|
Динаміка, грн
|
ОККО
|
15,99
|
-0,50
|
WOG
|
15,98
|
-0,50
|
Авіас
|
14,83
|
-0,09
|
Укрнафта
|
14,84
|
-0,08
|
AMIC
|
15,09
|
0,00
|
Shell
|
15,57
|
-0,16
|
SOCAR
|
16,48
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
15,54
|
-0,08
|
KLO
|
15,69
|
0,00
|
Паралель
|
16,45
|
0,00
|
Автотранс
|
15,78
|
-0,20
|
UPG
|
15,25
|
-0,40
|
SUNOIL
|
15,48
|
0,00
|
BVS
|
15,49
|
-0,10
|
Chipo
|
15,26
|
-0,08
|
ZOG
|
14,45
|
-0,30
|
Авантаж 7
|
14,82
|
0,00
|
Marshal
|
14,90
|
0,00
|
Катрал
|
15,37
|
-0,10
|
Mango
|
14,97
|
0,00
|
Motto
|
15,18
|
-0,05
|
Середня ціна в Україні:
|
15,40
|
-0,18
Дані: Консалтингова група «А-95».
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