В Україні дешевшає автомобільний газ. Як змінилися ціни за тиждень

На українських заправках дешевшає автомобільний газ. Ціни знизили майже всі великі мережі

Ціни на автомобільний газ в Україні пішли вниз. З 17 по 25 червня роздрібні мережі знизили вартість скрапленого пального в межах 5-50 копійок за літр. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

Мережа «Привату», що володіє найбільшою кількістю газових модулів, знизила ціни в середньому на 8-9 копійок – до 14,83-14,84 гривень за літр. Найбільше падіння цін у цій мережі зафіксовано в Запорізькій області, де група знизила ціни на 35 копійок – до 14,40 гривень за літр.

На станціях у Хмельницькій, Черкаській та інших областях ресурс подешевшав на 10-30 копійок за літр.

У мережах ОККО і WOG продукт подешевшав на 50 копійок – до 15,99 і 15,98 гривень за літр відповідно.

На станціях «Автотранс» ціна автогазу опустилася на 20 копійок – до 15,78 гривень за літр.

У мережі UPG газ подешевшав на 40 копійок – до 15,25 грн/л.

В мережі Shell – на 18 копійок, до 15,57 грн/л.

Такі мережі як «БРСМ-Нафта», BVS, ZOG, Motto і «Катрал» знизили ціни в середньому на 5-30 копійок.

Середня вартість автомобільного газу по Україні 25 червня склала 15,40 грн/л, що нижче на 18 копійок за літр порівняно з минулим тижнем.

Ціни на автомобільний газ в Україні станом на 25 червня 2021 року

Компанія грн/л Динаміка, грн ОККО 15,99 -0,50 WOG 15,98 -0,50 Авіас 14,83 -0,09 Укрнафта 14,84 -0,08 AMIC 15,09 0,00 Shell 15,57 -0,16 SOCAR 16,48 0,00 БРСМ-Нафта 15,54 -0,08 KLO 15,69 0,00 Паралель 16,45 0,00 Автотранс 15,78 -0,20 UPG 15,25 -0,40 SUNOIL 15,48 0,00 BVS 15,49 -0,10 Chipo 15,26 -0,08 ZOG 14,45 -0,30 Авантаж 7 14,82 0,00 Marshal 14,90 0,00 Катрал 15,37 -0,10 Mango 14,97 0,00 Motto 15,18 -0,05 Середня ціна в Україні: 15,40 -0,18

Дані: Консалтингова група «А-95».