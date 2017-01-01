За день до Нового року Київ накриє злива

Уночі 30 грудня в столиці сильний дощ

У Києві очікується сильний дощ, який за прогнозами може пройти у ніч на 30 грудня. Про це інформують в Українському гідрометцентрі, повідомляє «Главком». Сьогодні, 29 грудня, синоптики прогнозують пориви вітру 15-20 м/с, хмарну погоду, вдень дощ, температуру 7-9°. Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського



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Уночі 30 грудня в столиці сильний дощ

У Києві очікується сильний дощ, який за прогнозами може пройти у ніч на 30 грудня. Про це інформують в Українському гідрометцентрі, повідомляє «Главком».

Сьогодні, 29 грудня, синоптики прогнозують пориви вітру 15-20 м/с, хмарну погоду, вдень дощ, температуру 7-9°.

Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища нагадує основні правила поводження в разі посилення вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Управління з питань надзвичайних ситуацій рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.