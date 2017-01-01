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    За день до Нового року Київ накриє злива

    Уночі 30 грудня в столиці сильний дощ
    У Києві очікується сильний дощ, який за прогнозами може пройти у ніч на 30 грудня. Про це інформують в Українському гідрометцентрі, повідомляє «Главком». Сьогодні, 29 грудня, синоптики прогнозують пориви вітру 15-20 м/с, хмарну погоду, вдень дощ, температуру 7-9°. Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського
    • Сьогодні, 13:04
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    Уночі 30 грудня в столиці сильний дощ

    У Києві очікується сильний дощ, який за прогнозами може пройти у ніч на 30 грудня. Про це інформують в Українському гідрометцентрі, повідомляє «Главком».

    Сьогодні, 29 грудня, синоптики прогнозують пориви вітру 15-20 м/с, хмарну погоду, вдень дощ, температуру 7-9°.

    Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища нагадує основні правила поводження в разі посилення вітру:

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    • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
    • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
    • у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
    • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

    Управління з питань надзвичайних ситуацій рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

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