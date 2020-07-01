У Києві патрульні влаштували рейди маршрутками



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Патрульні перевіряють дотримання маскового режиму в транспорті

Правоохоронці складають протоколи на водіїв-порушників

За минулий місяць столичні правоохоронці склали 61 протокол на водіїв приватних перевізників (маршруток) за порушення ними регламентів безпеки перевезень. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

«Дотримання норм безпеки в громадському транспорті контролює патрульна поліція. І вони - вибірково - перевіряють дотримання регламентів роботи щодо кількості пасажирів і маскового режиму в транспорті. Штраф за порушення передбачений від 17 до 34 тисяч гривень. За останній місяць правоохоронці склали 61 протокол на водіїв приватних перевізників - маршруток - за порушення ними регламентів безпеки», - сказав Кличко.

Він зазначив, що також рейди почали здійснювати і працівники Комунальної служби перевезень. Вони теж вибірково перевіряють санітарний стан маршрутних таксі.

«За два тижні перевірок працівники Комунальної служби перевезень склали більше 10 актів на приватні транспортні компанії. І якщо порушення виявлять повторно, місто розірве договори з підприємствами-порушниками, - наголосив Кличко. - Звертаюся до мешканців столиці: якщо ви бачите такі грубі порушення, – повідомляйте в поліцію».

Також мер закликав киян та гостей столиці не заходити в громадський транспорт без маски, носити маски і в публічних місцях.

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Нагадаємо, станом на ранок 1 липня, у Києві підтверджено 5138 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 101 особу.

Як повідомлялося, на Київщині екіпажі патрульної поліції проводять перевірку пасажирських перевезень. Патрульні інформують та попереджають водіїв про необхідність дотримання обмежень, які введені на період карантинних заходів.