За добу у Києві горіли чотири автомобілі (фото, відео)

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Фото: Інформатор Наслідки загоряння Lexus

Рятувальники тричі виїжджали на виклики щодо загоряння автомобілів

Протягом минулої доби столичні рятувальники тричі ліквідовували пожежі в автомобілях. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

«Перший виклик до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшов 20 травня о 06:17 про те, що на проїжджій частині дороги на вул. Борщагівській, 46/1, що у Солом’янському районі столиці, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди автомобілів Range Rover та Chevrolet, в моторному відсіку автомобіля Chevrolet виникла пожежа. До місця виклику негайно було направлено рятувальників 18-Державної пожежно-рятувальної частини, які одразу ж взялися гасити пожежу. О 06:39 вогнеборці ліквідували загоряння», - інформують рятувальники.

Внаслідок займання пошкоджено моторний відсік автомобіля.

Наступний виклик до Служби порятунку «101» надійшов о 21:55 про те, що у дворі 9-поверхового житлового будинку на вул. Закревського, 71, що у Деснянському районі столиці, в автомобілі «ВАЗ-2109» виникла пожежа.

«На місце події негайно прибули вогнеборці 43-ї та 13-ї Державних пожежно-рятувальних частин і відразу ж приступили до гасіння пожежі. Вже о 22:05 рятувальники локалізували займання, а о 22:09 – ліквідували. Внаслідок займання пошкоджено моторний відсік, лакофарбове покриття лівого та правого передніх крил, капот, панель приладів та торпеда салону, закопчений салон автомобіля», - повідомляє ДСНС.

Останній подібний виклик до рятувальників надійшов вже 21 травні о 02:19 про те, що у дворі 9-поверхового житлового будинку на провулку Артилерійському, 7, що у Шевченківському районі столиці, в автомобілі Lexus виникла пожежа з розповсюдженням вогню на поруч припаркований автомобіль Mitsubishi Pagero.

До місця виклику було направлено рятувальників 6-Державної пожежно-рятувальної частини. О 02:43 пожежу вогнеборці ліквідували.

Внаслідок пожежі в автомобілі Lexus пошкоджено обшивку салону та моторний відсік, а в автомобілі Mitsubishi Pagero пошкоджено фару, бампер та решітку радіатора.

Причини виникнення трьох пожеж з’ясовуються.

На щастя, ніхто не постраждав.