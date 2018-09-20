За добу у Києві скоєно 300 злочинів, з яких половина - крадіжки



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У Києві 19 вересня сталося 6 грабежів

У 71 випадку підозрювані особи встановлені

За минулу добу, 19 вересня, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 305 повідомлень про вчинення злочинів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

«Серед них: розбійні напади – 1; грабежі – 6; хуліганства – 18; крадіжки – 138; заволодіння автотранспортом – 4», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у 71 випадку підозрювані особи встановлені.

Як повідомлялося, 18 вересня до органів внутрішніх справ столиці надійшло 325 повідомлень про скоєння злочинів.