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    Злочинність процвітає у Києві: за добу скоєно майже 150 крадіжок

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    Крадіжка - найпоширеніший вид злочину у столиці - Злочинність процвітає у Києві: за добу скоєно майже 150 крадіжок
    Крадіжка - найпоширеніший вид злочину у столиці

    У 93 випадках підозрювані особи встановлені

    За минулу добу, 18 вересня, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 325 повідомлень про скоєння злочинів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

    «Серед них: розбійні напади – 1; грабежі – 5; хуліганства – 10; крадіжки – 148; заволодіння автотранспортом – 5», - йдеться в повідомленні правоохоронців.

    Зазначається, що у 93 випадках підозрювані особи встановлені.

    Як повідомляв «Главком», 17 вересня до органів внутрішніх справ столиці надійшло 328 повідомлень про скоєння злочинів.

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