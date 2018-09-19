Злочинність процвітає у Києві: за добу скоєно майже 150 крадіжок



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Крадіжка - найпоширеніший вид злочину у столиці

У 93 випадках підозрювані особи встановлені

За минулу добу, 18 вересня, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 325 повідомлень про скоєння злочинів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

«Серед них: розбійні напади – 1; грабежі – 5; хуліганства – 10; крадіжки – 148; заволодіння автотранспортом – 5», - йдеться в повідомленні правоохоронців.

Зазначається, що у 93 випадках підозрювані особи встановлені.

Як повідомляв «Главком», 17 вересня до органів внутрішніх справ столиці надійшло 328 повідомлень про скоєння злочинів.