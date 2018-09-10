За добу у Києві скоєно майже 250 злочинів



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Поліцією зафіксовано 142 крадіжки

За минулу добу, 9 вересня, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 245 повідомлень про вчинення злочинів. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

«Серед них: тяжкі тілесні ушкодження – 2; розбійні напади – 2, грабежі – 8; хуліганства – 17; крадіжки – 142; незаконне заволодіння автотранспортом – 1», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у 60 випадках підозрювані особи встановлені.

Як повідомлялося, 9 вересня в Києві за адресою Задорожний провулок, 5 виявили труп чоловіка. Він помер в одній з кімнат хостелу.