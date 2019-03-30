  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    За два місяці Київ заробив на паркуванні близько 12 млн грн

    • Розсилка
    За два місяці Київ заробив на паркуванні близько 12 млн грн

    У 2018 році грошових надходжень від реалізації послуг паркування отримано у розмірі 69,9 млн грн

    За січень-лютий 2019 року Київ отримав прибуток від реалізації послуг паркування у розмірі близько 12 млн грн. Про це повідомили у комунальному підприємстві «Київтранспарксервіс» Київської міської державної адміністрації у відповідь на інформаційний запит УНН.

    «Грошових надходжень від реалізації послуг паркування за січень-лютий 2019 року отримано 11,7 млн грн, що на 2,1 млн грн більше, ніж за аналогічний період 2018 року», - йдеться у повідомленні.

    За даними «Київтранспарксервіс», у 2018 році грошових надходжень від реалізації послуг паркування отримано у розмірі 69,9 млн грн. Це на 6,6 млн грн більше, ніж у 2017 році.

    Як відомо, 27 вересня в Україні набули чинності нові правила паркування автомобілів. За новим законом займатись порушниками будуть не лише патрульні поліцейські, а й інспектори з паркування. Їх у столиці буде 148. 

    Читайте також
    Київ гроші автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ