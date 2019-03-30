За два місяці Київ заробив на паркуванні близько 12 млн грн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У 2018 році грошових надходжень від реалізації послуг паркування отримано у розмірі 69,9 млн грн

За січень-лютий 2019 року Київ отримав прибуток від реалізації послуг паркування у розмірі близько 12 млн грн. Про це повідомили у комунальному підприємстві «Київтранспарксервіс» Київської міської державної адміністрації у відповідь на інформаційний запит УНН

«Грошових надходжень від реалізації послуг паркування за січень-лютий 2019 року отримано 11,7 млн грн, що на 2,1 млн грн більше, ніж за аналогічний період 2018 року», - йдеться у повідомленні.

За даними «Київтранспарксервіс», у 2018 році грошових надходжень від реалізації послуг паркування отримано у розмірі 69,9 млн грн. Це на 6,6 млн грн більше, ніж у 2017 році.

Як відомо, 27 вересня в Україні набули чинності нові правила паркування автомобілів. За новим законом займатись порушниками будуть не лише патрульні поліцейські, а й інспектори з паркування. Їх у столиці буде 148.