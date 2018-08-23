За крадіжки ліфтових котушок киянин проведе за ґратами три з половиною роки



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За допомогою інструменту зловмисник пошкодив замок дверей технічного приміщення, звідки викрав запчастину

У червні у Подільському районі Києва до поліції надійшло повідомлення про викрадення ліфтової котушки. Працівники поліції, які прибули на виклик, з’ясували: за допомогою інструменту зловмисник пошкодив замок дверей технічного приміщення, звідки викрав запчастину та втік.

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, після проведення розшукових заходів оперативники затримали підозрюваного. Ним виявився 34-річний киянин, який раніше був судимий за зберігання наркотиків та має невідбуте покарання за скоєння крадіжки. Також слідчі довели його причетність до скоєння аналогічного злочину на території району.

Вироком Подільського районного суду Києва за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України, киянина засуджено до трьох років та трьох місяців позбавлення волі.

Окрім цього, на підставі ст. 71 (Призначення покарання за сукупністю вироків) Кримінального кодексу України, приєднано невідбуту частину покарання попереднього вироку, а відтак чоловік проведе у в’язниці три роки та шість місяців.