За крадіжки телефонів уродженець Київщини проведе за ґратами три роки

Слідчі довели причетність зловмисника до скоєння трьох крадіжок на території Подільського району

Подільський районний суд Києва засудив 30-річного уродженця Київщини до трьох років позбавлення волі за скоєння трьох крадіжок на Подолі. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва. Минулого літа до поліції звернувся чоловік із повідомленням про те, що у магазині невідомий викрав його мобільний телефон. Працівники поліції, які прибули на виклик,



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Слідчі довели причетність зловмисника до скоєння трьох крадіжок на території Подільського району

Подільський районний суд Києва засудив 30-річного уродженця Київщини до трьох років позбавлення волі за скоєння трьох крадіжок на Подолі. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Минулого літа до поліції звернувся чоловік із повідомленням про те, що у магазині невідомий викрав його мобільний телефон. Працівники поліції, які прибули на виклик, з’ясували: зловмисник скористався тим, що продавець відволікся, та поцупив із прилавку його ґаджет.

Оперативники переглянули відео з камер спостереження та встановили, що до крадіжки причетний 30-річний уродженець Київщини. Він неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки та злочини, пов’язані з наркотиками.

Після проведення комплексу розшукових заходів правопорушника затримали. Згодом слідчі довели причетність затриманого до вчинення ще двох крадіжок мобільних телефонів на території району.

Під час судового засідання обвинувачений свою вину повністю визнав. Вироком Подільського районного суду міста Києва за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 та ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України, зловмисника засуджено до трьох років позбавлення волі.