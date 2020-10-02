За три місяці «герої парковки» поповнили бюджет Києва на 5 млн грн



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Автомобілі порушників забирають на штрафмайданчики Фото: Департамент транспортної інфраструктури

Протягом ІІІ кварталу в Києві покарали понад 17 тис. порушників правил паркування

Протягом останніх трьох місяців у Києві евакуювали 17,872 тис. автомобілів порушників. До міського бюджету протягом ІІІ кварталу 2020 року надійшло більше 5 млн грн.

Зокрема, за порушення правил зупинки, стоянки і паркування транспортних засобів, зафіксованих у режимі фотозйомки (відеозапису). Про це інформує Департамент транспортної інфраструктури.

Найчастіше водії-порушники паркувалися на пішохідних переходах, виїздах з прилеглих територій, на смугах громадського транспорту та велосмугах.

Нагадаємо, що у Києві працює три штрафмайданчики, куди евакуюють порушників:

вул. Туполева, 19,

вул. Гната Хоткевича, 20Б,

вул. Набережно-Лугова, 4.

Забрати автомобіль за умови оплати штрафу можна кожного дня з 09:00 до 22:00.

«Дізнатися, чи евакуювали ваш автомобіль, а також сплатити штраф та оформити документи можна у додатку Kyiv Smart City. А потім одразу прямувати на штрафмайданчик, показати працівнику поліції заяву, що надійде вам після оплати в додаток, та отримати авто», - пояснили у Департаменті.

Як повідомлялося, що перехоплюючі паркінги відкриють біля шести станцій метро: «Видубичі», «Академмістечко», «Святошин», «Червоний Хутір», «Іподром», «Сирецька».

Днями біля станції метро «Героїв Дніпра» запрацював перехоплюючий паркінг у рамках муніципально-приватного партнерства.