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    За три місяці «герої парковки» поповнили бюджет Києва на 5 млн грн

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    Автомобілі порушників забирають на штрафмайданчики - За три місяці «герої парковки» поповнили бюджет Києва на 5 млн грн
    Автомобілі порушників забирають на штрафмайданчики
    Фото: Департамент транспортної інфраструктури

    Протягом ІІІ кварталу в Києві покарали понад 17 тис. порушників правил паркування

    Протягом останніх трьох місяців у Києві евакуювали 17,872 тис. автомобілів порушників. До міського бюджету протягом ІІІ кварталу 2020 року надійшло більше 5 млн грн.

    Зокрема, за порушення правил зупинки, стоянки і паркування транспортних засобів, зафіксованих у режимі фотозйомки (відеозапису). Про це інформує Департамент транспортної інфраструктури.

    Найчастіше водії-порушники паркувалися на пішохідних переходах, виїздах з прилеглих територій, на смугах громадського транспорту та велосмугах.

    Нагадаємо, що у Києві працює три штрафмайданчики, куди евакуюють порушників:

    • вул. Туполева, 19,
    • вул. Гната Хоткевича, 20Б,
    • вул. Набережно-Лугова, 4.

    Забрати автомобіль за умови оплати штрафу можна кожного дня з 09:00 до 22:00.

    «Дізнатися, чи евакуювали ваш автомобіль, а також сплатити штраф та оформити документи можна у додатку Kyiv Smart City. А потім одразу прямувати на штрафмайданчик, показати працівнику поліції заяву, що надійде вам після оплати в додаток, та отримати авто», - пояснили у Департаменті.

    Як повідомлялося, що перехоплюючі паркінги відкриють біля шести станцій метро: «Видубичі», «Академмістечко», «Святошин», «Червоний Хутір», «Іподром», «Сирецька».

    Днями біля станції метро «Героїв Дніпра» запрацював перехоплюючий паркінг у рамках муніципально-приватного партнерства.

    Київ штраф автомобіль КМДА парковка
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