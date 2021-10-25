Паркомісце в Києві можна буде купити на аукціоні: умови, ціни

Аукціони з бронювання паркомісця проводитимуться на незалежних платформах

У Києві паркомісця в I і II зонах продаватимуться на спеціальному аукціоні. Йдеться про майданчики під бізнес-центрами, магазинами, салонами краси, банками і т.д. Про це в коментарі «Обозревателю» розповів заступник голови Київської міської держадміністрації Костянтин Усов.

За його словами, часто припаркуватися не можна не тому, що місць немає, а тому що всі вони захоплені і заблоковані різноманітними організаціями, які «спільне і загальнодоступне чомусь почали вважати своїм власним, приватним і почали ставити усілякий мотлох».

«Ви можете побачити це всюди: біля «Паруса», «Олімпійського», інших бізнес-центрів. Біля багатьох ресторанів, банків, великих магазинів, модних бутиків і салонів краси. Символ того, що нам з вами там не місце, бо це місце зарезервовано під когось особливого», – підкреслив чиновник.

Умови проведення аукціонів

Відповідальному бізнесу, якому для його діяльності необхідна парковка, пропонується укласти офіційний договір з містом про бронювання машиномісця шляхом використання офіційного міського знаку єдиного стандарту.

Машиномісце в межах одного паркомайданчика буде виставлятися на онлайн-аукціон за умови надходження на нього більше однієї заявки на бронювання.

«Аукціони проводитимуться на незалежних платформах, і КМДА точно не зможе впливати на їхні результати. Якщо у рамках аукціону бізнес-центр «А», якому бракує машиномісця, в конкуренції з бізнес-центром «Б» перетворить цю суму в рази більшу – це буде чесна ціна, і місто від цього тільки виграє», – пояснив Усов.

Скільки коштуватиме паркомісце

При цьому ціна в кожній локації столиці буде різною. «Залежно від територіальної зони паркування ціна за одне заброньоване машиномісце буде встановлюватися від 8599 грн на місяць для І зони, від 4410 грн на місяць для II зони», – уточнив заступник голови КМДА.

Він зазначив, що кількість заброньованих машиномісць у столиці не буде перевищувати 40%. Так, щонайменше 60% паркувального простору Києва завжди буде залишатися загальнодоступним для кожного.

Нагадаємо, з 1 липня Київ перейшов на повну безготівковість оплати за паркування. Сплатити можна через додатки «Київ цифровий», «Приват 24» та Eаsy Pay або через сайти easypay.ua, ipay.ua. З усіма способами оплати можна ознайомитися на сайті parking.kyiv.digital.

На офіційних паркувальних майданчиках столиці розпочато системне встановлення табличок із інформацією щодо тарифів та зручних способів безготівкової оплати паркування. Вони є частиною комплексної програми міста із витіснення з вулиць нелегальних паркувальників.

Але, попри намагання столичної влади витіснити з вулиць міста нелегальних паркувальників, вони продовжують працювати.

Кияни скаржаться, що запаркувати авто біля будинку тепер коштує чималих грошей.