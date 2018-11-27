За останню добу до Києва не пустили понад 75 росіян



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Державна прикордонна служба ретельно перевіряє усіх іноземців, що прибувають до України

У столичних аеропортах росіянам відмовлено у в'їзді з різних причин

З 26 листопада прикордонники у столичних аеропортах не пустили з різних причин до України близько 80 громадян Російської Федерації. Про це УНН повідомили у Державній прикордонній службі.

«З учорашнього дня у столичних аеропортах з різних причин відмовлено у в’їзді понад 75 громадянам Росії», — сказали у ДПСУ.

Також у прикордонній службі пояснили, що підставою для відмови у перетині українського кордону іноземцям може стати, зокрема, відсутність відповідних і належно оформлених документів, або відсутність чіткої мети приїзду тощо.

Раніше повідомлялося, що з 26 листопада авіарейсами з Києва до Мінська повернуто 47 російських громадян, яким відмовлено у в'їзді на територію України.

Нагадаємо, 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

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