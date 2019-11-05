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    За останню добу на Київщині сталося чотири смертельні ДТП (фото)

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    Смертельна ДТП сталася у Броварах вранці 5 листопада - За останню добу на Київщині сталося чотири смертельні ДТП (фото)
    Смертельна ДТП сталася у Броварах вранці 5 листопада
    Фото: Нацполіція

    У Київській області сталося шість автопригод з потерпілими

    Внаслідок ДТП на дорогах Київської області сьогодні вранці та понеділок, 4 листопада, загинуло четверо людей.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Одна зі смертельних аварій сталася сьогодні вранці у м. Бровари. Водій легковика з незрозумілих причин виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з іншим автомобілем, водій якого загинула на місці. Іншого керманича госпіталізовано.

    Фатальні наслідки мала аварія, яка трапилася вчора на автодорозі Біла Церква - Тараща. Там водій позашляховика допустив наїзд на пішохода, який рухався у попутному напрямку по приїжджій частині. Від отриманих травм 58-річний чоловік загинув на місці події.

    В с. Зеленьки Миронівського району місцевий житель не впорався з керуванням автівки, сталося зіткнення з відбійником, від удару водій загинув. 

    На Білоцерківщині, у м. Узин, у 69-річного водія сталося різке погіршення самопочуття, коли він виїжджав з прибудинкової території. Чоловік не впорався з керуванням автомобіля та зіткнувся з деревом, внаслідок чого загинув.

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    За останню добу на Київщині сталося чотири смертельні ДТП (фото)
    За останню добу на Київщині сталося чотири смертельні ДТП (фото)
    За останню добу на Київщині сталося чотири смертельні ДТП (фото)

    Ще одна ДТП, де водій також не впорався з керуванням, сталася у с. Білогородка Києво-Святошинського району. Автомобіль ВАЗ-2109 з'їхав з проїжджої частини та зіткнувся із бетонним парканом. Водія та його пасажира госпіталізували до лікарні з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості. Попередньо, обидва чоловіки були напідпитку.

    У м. Вишневе водій, виїжджаючи з прибудинкової території, не надав перевагу в русі іншому легковику, сталося зіткнення. В результаті водій першого та пасажири обох автомобілів потрапили до лікарні із забоями та саднами.

    За всіма фактами поліція Київщини відкрила кримінальні провадження, обставини аварій з’ясовуються.

    Національна поліція України ДТП кримінал смерть водій Київщина автомобіль чоловік
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