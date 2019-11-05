За останню добу на Київщині сталося чотири смертельні ДТП (фото)



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Смертельна ДТП сталася у Броварах вранці 5 листопада Фото: Нацполіція

У Київській області сталося шість автопригод з потерпілими

Внаслідок ДТП на дорогах Київської області сьогодні вранці та понеділок, 4 листопада, загинуло четверо людей.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Одна зі смертельних аварій сталася сьогодні вранці у м. Бровари. Водій легковика з незрозумілих причин виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з іншим автомобілем, водій якого загинула на місці. Іншого керманича госпіталізовано.

Фатальні наслідки мала аварія, яка трапилася вчора на автодорозі Біла Церква - Тараща. Там водій позашляховика допустив наїзд на пішохода, який рухався у попутному напрямку по приїжджій частині. Від отриманих травм 58-річний чоловік загинув на місці події.

В с. Зеленьки Миронівського району місцевий житель не впорався з керуванням автівки, сталося зіткнення з відбійником, від удару водій загинув.

На Білоцерківщині, у м. Узин, у 69-річного водія сталося різке погіршення самопочуття, коли він виїжджав з прибудинкової території. Чоловік не впорався з керуванням автомобіля та зіткнувся з деревом, внаслідок чого загинув.

Ще одна ДТП, де водій також не впорався з керуванням, сталася у с. Білогородка Києво-Святошинського району. Автомобіль ВАЗ-2109 з'їхав з проїжджої частини та зіткнувся із бетонним парканом. Водія та його пасажира госпіталізували до лікарні з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості. Попередньо, обидва чоловіки були напідпитку.

У м. Вишневе водій, виїжджаючи з прибудинкової території, не надав перевагу в русі іншому легковику, сталося зіткнення. В результаті водій першого та пасажири обох автомобілів потрапили до лікарні із забоями та саднами.

За всіма фактами поліція Київщини відкрила кримінальні провадження, обставини аварій з’ясовуються.