Під Києвом Peugeot на російських номерах влаштував смертельну ДТП (відео)
В результаті ДТП загинула жінка
У вівторок, 5 листопада, вранці у Броварах, що під Києвом, сталася ДТП зі смертельними наслідками.
Аварія за участі двох автомобілів сталася на вулиці Київській.
Як повідомляє dtp.kiev.ua, на порожній дорозі автомобіль Peugeot вилетів на зустрічну смугу і зіткнувся з Daewoo Lanos.
В результаті аварії загинула жінка. Водій Peugeot у важкому стані госпіталізований.
Як видно на відео, автомобіль Peugeot на російських номерах.
На місці працюють правоохоронці.
Через ДТП утворився великий затор у напрямку Києва.
Нагадаємо, 4 листопада на Кільцевій дорозі у Києві сталася жахлива ДТП зі смертельними наслідками.
У BMW їхав чоловік і 8-річна дитина, вони не постраждали, їх життю нічого не загрожує.
Слідчі столичної поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.