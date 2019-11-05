Під Києвом Peugeot на російських номерах влаштував смертельну ДТП (відео)



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Peugeot вилетів на зустрічну смугу і протаранив Daewoo Фото: Нацполіція

В результаті ДТП загинула жінка

У вівторок, 5 листопада, вранці у Броварах, що під Києвом, сталася ДТП зі смертельними наслідками.

Аварія за участі двох автомобілів сталася на вулиці Київській.

Як повідомляє dtp.kiev.ua, на порожній дорозі автомобіль Peugeot вилетів на зустрічну смугу і зіткнувся з Daewoo Lanos.

В результаті аварії загинула жінка. Водій Peugeot у важкому стані госпіталізований.

Як видно на відео, автомобіль Peugeot на російських номерах.

На місці працюють правоохоронці.

Через ДТП утворився великий затор у напрямку Києва.

Нагадаємо, 4 листопада на Кільцевій дорозі у Києві сталася жахлива ДТП зі смертельними наслідками.

У BMW їхав чоловік і 8-річна дитина, вони не постраждали, їх життю нічого не загрожує.

Слідчі столичної поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці проводять необхідні слідчі дії. Призначено ряд відповідних експертиз для встановлення усіх обставин події.