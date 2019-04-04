За перший квартал до бюджету столиці надійшло понад 10 млрд грн



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Бюджет Києва за результатами I кварталу перевищує планові показники

Сьогодні, 4 квітня, на пленарному засіданні Київської міської ради депутати скоригували головний кошторис столиці та програму соціально-економічного розвитку на 2019 рік.

Відтак, станом на 1 квітня до загального фонду бюджету міста Києва надійшло 10 млрд 264 млн гривень, що становить 106,6% до плану за три місяці. Перевиконання дохідної частини бюджету міста Києва за результатами першого кварталу становить 638,1 млн гривень. Таким чином, джерелом для коригування є вхідні залишки, які склалися станом на 1 січня 2019 року, та обсяг перевиконання бюджету міста Києва. Про це повідомляє прес-служба Київради.

Згідно з рішенням, місто спрямує 60 мільйони гривень на програму співфінансування 70/30. На реалізацію проектів з утримання дорожньої мережі необхідно 22,3 мільйони. Ще 30 мільйонів гривень закладено на закупівлю автомобілів швидких допомог.

«Переважну більшість коштів місто спрямує на зарплати бюджетникам. Окрім того значна сума піде на освітню галузь столиці. Відтак, на капітальні ремонти навчальних закладів необхідно 14,3 мільйони гривень. Ще близько 30-ти мільйонів необхідно на відновлення дитячого садка на вулиці Бахмацькій, ліцею «Лідер», проектування меморіалу АТО. 13 мільйонів місто направило на капітальні ремонти закладів культури», - зазначив голова постійної комісії Київради з питань бюджету Андрій Странніков.

У рамках програми соціально-економічного розвитку заплановано будівництво двох бюветних комплексів на вулиці Героїв Війни та проспекті Ватутіна загальною вартістю 3,6 мільйонів гривень. Також у планах реконструкція 5-ти теплових мереж у Деснянському та Святошинському районах на суму 53 мільйони. Окрім того, місто розпочне реконструкцію будинку на бульварі Ярослава Гашека, 4 під соціальні квартири Центру соціальної підтримки дітей та під дитячий будинок сімейного типу. На це заклали 5 мільйонів гривень.