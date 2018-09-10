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    За підбурювання до хабара арештовано голову громадської ради при ДФС у Києві

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    Затримання г<span>олови Громадської ради при ГУ ДФС у Києві&nbsp;</span> - За підбурювання до хабара арештовано голову громадської ради при ДФС у Києві
    Затримання голови Громадської ради при ГУ ДФС у Києві 

    Судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави в розмірі 528 тис грн голові громадської ради при ГУ ДФС у Києві

    Голову громадської ради при ГУ ДФС у Києві, яку викрито на підбурюванні щодо надання неправомірної вигоди в сумі 75 тисяч доларів США, взято під варту. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

    «За клопотанням прокуратури Київської області судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави в розмірі 528 600 грн голові громадської ради при ГУ ДФС у м. Києві, яку викрито на підбурюванні щодо надання неправомірної вигоди в сумі 75 тисяч доларів США службовим особам ГУ ДФС у Київській області», - йдеться у повідомленні.

    Так, вказана особа упродовж тривалого часу підбурювала керівника одного із суб’єктів господарювання до надання неправомірної вигоди посадовцям ГУ ДФС у Київській області за виключення останнього із списку неблагонадійних підприємств та неперешкоджання у здійсненні подальшої підприємницької діяльності.

    Жінку викрито прокуратурою Київської області спільно із співробітниками Департаменту захисту економіки Національної поліції України та слідчого управління ГУ НП у Київській області 6 вересня.

    За процесуального керівництва прокуратури Київської області повідомлено про підозру голові громадської ради при ГУ ДФС у Києві у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах) та ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 КК України (підбурювання до закінченого замаху на надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, за вчинення службовою особою в інтересах того хто надає таку вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища).

    Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

    Досудове розслідування триває.

    Як повідомлялося, 6 вересня Національна поліція затримала голову Громадської ради при головному управлінні Державної фіскальної служби України у м. Києві за вимагання понад 2 мільйонів гривень хабара.

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