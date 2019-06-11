За пів мільйона гривень поставлять 25 муляжів школяра на переходах на Сирці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Муляжі встановлять у 17 локаціях біля нерегульованих пішохідних переходів

Комунальне підприємство «Центр організації дорожнього руху» оголосив тендер на встановлення 25 фігур школяра біля шкіл та дитячих садків на Сирці в Києві. Очікувана вартість складає 495 тисяч гривень.

Ростові фігури школяра, згідно з документацією, мають бути виготовлені з пластику та пофарбовані в помаранчевий і салатовий кольори, а також мати світловідбивні елементи. Висота – від 1,5 до 1,6 метра.

Їх встановлять у 17 локаціях біля нерегульованих пішохідних переходів.

Тендер має відбутися 27 червня. Встановлення фігур планують завершити до листопада цього року.

Цей проєкт переміг на Громадському бюджеті минулого року. Авторка проєкту запевняла, що встановлення ростових фігур дітей на нерегульованих переходах посилить безпеку.

Із цим не згоден киянин Сергій Пасюта, який розкритикував проєкт: «Це історія про хлопчика, який кричав «Вовки». Водії звикають бачити біля переходу несправжніх дітей, а потім можуть не зреагувати на справжніх. І це ніяк не підвищує безпеку руху».

Як повідомлялося, минулого тижня, з 3 по 9 червня, у Києві сталося 12 наїздів на пішоходів, з них 5 - на пішохідних переходах.

Джерело: Хмарочос