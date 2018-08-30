За півроку проти київських медиків порушено 28 кримінальних справ документ



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За 2017 рік таких проваджень було 64

З початку 2018 року правоохоронцями зареєстровано 28 кримінальних провадження стосовно медиків і фармацевтів столиці. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook депутат Київської міської ради Олександр Пабат.

Інформацію щодо кількості зареєстрованих кримінальних проваджень за статтею «неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником» надала Пабату прокуратура Києва.

За 2017 рік таких проваджень було 64.





«Прийнято вважати, що юридичний конфлікт пацієнта з працівниками медичної сфери - сюжет з опери про іноземну охорону здоров'я. Але у нас, як бачите, теж є прецеденти зі сплеском претензій до працівників медичної галузі у 2017 році (64 провадження)», - прокоментував депутат.

Він додав, що окреме питання в тому, скільки таких кримінальних проваджень доводиться до логічного фіналу і скільки недобросовісних, непрофесійних медиків несуть відповідальність.

«Точної статистики немає, але за моїми особистими даними, цифра відповідальності знаходиться в районі нульової позначки», - зазначив Пабат.