За пограбування автомийки у Києві чоловік три роки проведе за ґратами



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Зловмисник пошкодив сейф і забрав більше 100 тисяч гривень

Подільський районний суд Києва засудив до трьох років позбавлення волі чоловіка, який викрав із автомийки понад 100 тисяч гривень. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Злочин було скоєно у травні у Подільському районі Києва. Тоді до поліції надійшло повідомлення про те, що з території автомийки зникли гроші.

Працівники поліції, які прибули на виклик, встановили: зловмисник проник до приміщення, де за допомогою інструментів пошкодив дверцята сейфу. Звідти він викрав гроші в іноземній і національній валюті на загальну суму 109000 гривень і втік.

Правоохоронці переглянули відео з камер спостереження та опитали працівників автомийки. Як згодом з’ясувалося, до крадіжки причетний 27-річний уродженець Дніпропетровщини, раніше судимий за майнові злочини. Оперативники встановили його місцезнаходження і затримали.

Вироком Подільського районного суду міста Києва за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України, зловмисника засуджено до трьох років позбавлення волі.