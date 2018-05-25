За погром офісу «Київенерго» психічно хворого киянина оштрафовано на 8,5 тис. грн

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Суд урахував, що Пайкін перебував під спостереженням лікаря-психіатра

Суд оштрафував на 8,5 тис. гривень киянина Олександра Пайкіна за погром офісу компанії «Київенерго» сувенірною булавою. Про це сказано у вироку суду.

Установлено, що Пайкін, який є інвалідом 1-ї групи через трудове каліцтво, вдень 7 червня 2017 року на засіданні комісії з розгляду актів порушення правил користування електричною енергією почав навмисно пошкоджувати майно «Київенерго».

Так, через незгоду із притягненням до матеріальної відповідальності за порушення правил користування електричною енергією, обвинувачуваний розбив ноутбук, що стояв перед ним на столі.

Потім Пайкін розбив скляну шафу й дістав звідти сувенірну булаву.

«Розбивши скло й діставши з неї сувенір у формі булави, він почав наносити нею удари по офісному інвентарю, що був у приміщенні, пошкоджуючи його, а саме було пошкоджено шафу для одягу, вбудовано шафу з ящиками, дошку напільну на тринозі», - сказано у вироку.

Хуліганські дії тривали протягом 10 хвилин.

Крім того, через протиправні дії підсудного було пошкоджено корпоративну систему відеозв'язку Tandberg Quick Set, проекційний екран Draper Diplomat 244/96. Протиправні дії тривали до приїзду співробітників поліції.

Надалі, надаючи письмові пояснення про обставини події, Пайкін, імітуючи спокійний і врівноважений стан, користуючись тим, що за його діями не спостерігають працівники поліції, наблизився до встановленого в залі плазменого телевізора й навмисно скинув його на підлогу.

Діями підсудного було нанесено матеріальних збитків ПАТ «Київенерго» у розмірі 4 563 гривень.

У судовому засіданні обвинувачуваний свою провину визнав повністю й покаявся.

Суд урахував, що Пайкін перебував під спостереженням лікаря-психіатра до 27 березня 2017 року, є інвалідом, раніше не був судимий, однак притягався до кримінальної та адміністративної відповідальності.

Суд вирішив визнати його винним у злісному хуліганстві й засудив до штрафу в сумі 8 500 гривень.

Також суд стягнув із нього на користь «Київенерго» матеріальні збитки у розмірі 15 494 гривні.

У вересні 2017 року прес-служба «Київенерго» повідомляла, що 40-річний киянин Олександр Пайкін систематично влаштовує погроми в офісах компанії за нібито незаконне зняття пломби з лічильника електроенергії.

Джерело: Українські новини