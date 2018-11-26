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    За продаж алкоголю дітям втратили ліцензії 34 заклади торгівлі у Києві

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    Правоохоронці&nbsp;розмістили у крамницях інформаційні листівки - За продаж алкоголю дітям втратили ліцензії 34 заклади торгівлі у Києві
    Правоохоронці розмістили у крамницях інформаційні листівки

    Поліцейські ювенальної превенції провели профілактичні бесіди із продавцями та нагадали про відповідальність за продаж неповнолітнім алкогольних напоїв і тютюну

    У Києві правоохоронці провели рейд точками продажу алкоголю та тютюнових виробів.

    «Працівники ювенальної превенції столиці постійно проводять відповідні рейди для попередження та виявлення фактів реалізації дітям алкоголю та тютюну», - повідомила прес-служба поліції Києва. 

    Під час профілактичного відпрацювання працівники Печерського управління поліції перевірили магазини, які розташовані неподалік від навчальних закладів.

    «Ми попереджаємо продавців про адміністративну відповідальність у разі продажу алкоголю та цигарок неповнолітнім та нагадуємо, що при появі сумнівів щодо віку покупця вони зобов'язані перевірити його паспортні дані. До того ж, ми розмістили у крамницях інформаційні листівки», - розповів начальник сектору ювенальної превенції Печерського управління поліції Сергій Ващенко.

    «Порушників чинного законодавства чекає відповідальність, передбачена частиною другою статті 156 (Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами) Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також матеріали направляють у Державну фіскальну службу для анулювання ліцензії на продаж підакцизних товарів та накладення штрафних санкцій», - повідомила начальник відділу ювенальної превенції поліції Києва Оксана Поплавська.

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    За продаж алкоголю дітям втратили ліцензії 34 заклади торгівлі у Києві
    За продаж алкоголю дітям втратили ліцензії 34 заклади торгівлі у Києві
    За продаж алкоголю дітям втратили ліцензії 34 заклади торгівлі у Києві
    За продаж алкоголю дітям втратили ліцензії 34 заклади торгівлі у Києві
    За продаж алкоголю дітям втратили ліцензії 34 заклади торгівлі у Києві

    Загалом із початку 2018 року працівниками ювенальної поліції було виявлено 93 факти порушення працівниками закладів торгівлі правил реалізації спиртних напоїв та тютюну неповнолітнім. З метою вирішення питання щодо анулювання ліцензії на право торговельної діяльності та накладення штрафів стосовно власника закладу до Державної фіскальної служби у Києві направлено 79 таких подань.

    «У 34-х випадках уже прийнято рішення про анулювання ліцензій на продаж підакцизних товарів та застосування штрафних санкцій на суму понад 230 тис. гривень», - наголосила Поплавська. 

    Правоохоронці закликають підприємців дотримуватись вимог чинного законодавства та звертаються до громадян, які стали свідками продажу чи купівлі неповнолітніми цигарок або алкоголю, завадити протиправним діям і відразу повідомляти про такі випадки у поліцію. 

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