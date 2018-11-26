За продаж алкоголю дітям втратили ліцензії 34 заклади торгівлі у Києві



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Правоохоронці розмістили у крамницях інформаційні листівки

Поліцейські ювенальної превенції провели профілактичні бесіди із продавцями та нагадали про відповідальність за продаж неповнолітнім алкогольних напоїв і тютюну

У Києві правоохоронці провели рейд точками продажу алкоголю та тютюнових виробів.

«Працівники ювенальної превенції столиці постійно проводять відповідні рейди для попередження та виявлення фактів реалізації дітям алкоголю та тютюну», - повідомила прес-служба поліції Києва.

Під час профілактичного відпрацювання працівники Печерського управління поліції перевірили магазини, які розташовані неподалік від навчальних закладів.

«Ми попереджаємо продавців про адміністративну відповідальність у разі продажу алкоголю та цигарок неповнолітнім та нагадуємо, що при появі сумнівів щодо віку покупця вони зобов'язані перевірити його паспортні дані. До того ж, ми розмістили у крамницях інформаційні листівки», - розповів начальник сектору ювенальної превенції Печерського управління поліції Сергій Ващенко.

«Порушників чинного законодавства чекає відповідальність, передбачена частиною другою статті 156 (Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами) Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також матеріали направляють у Державну фіскальну службу для анулювання ліцензії на продаж підакцизних товарів та накладення штрафних санкцій», - повідомила начальник відділу ювенальної превенції поліції Києва Оксана Поплавська.

Загалом із початку 2018 року працівниками ювенальної поліції було виявлено 93 факти порушення працівниками закладів торгівлі правил реалізації спиртних напоїв та тютюну неповнолітнім. З метою вирішення питання щодо анулювання ліцензії на право торговельної діяльності та накладення штрафів стосовно власника закладу до Державної фіскальної служби у Києві направлено 79 таких подань.

«У 34-х випадках уже прийнято рішення про анулювання ліцензій на продаж підакцизних товарів та застосування штрафних санкцій на суму понад 230 тис. гривень», - наголосила Поплавська.

Правоохоронці закликають підприємців дотримуватись вимог чинного законодавства та звертаються до громадян, які стали свідками продажу чи купівлі неповнолітніми цигарок або алкоголю, завадити протиправним діям і відразу повідомляти про такі випадки у поліцію.