За тиждень у Києві прибрали 27 МАФів (фото)
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Розсилка
Демонтували чотири лавки-автопричепи
Фото: Андрій Андрєєв
На Вокзальній демонтували 10 кіосків та ролетів з торговельного ряду
Минулого тижня, з 19 по 23 листопада, співробітники КП «Київблагоустрій» демонтували 27 незаконних тимчасових споруд. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook в.о. директора КП «Київблагоустрій» Андрій Андрєєв.
За його інформацією, було демонтовано:
- 1 павільйон на розі вул. Сабурова, 1 та вул. Закревського, 49/1
- 10 кіосків та ролетів з торговельного ряду на вул. Вокзальній, 1
- 1 контейнер на вул. Марка Вовчка, 21
- 1 всесезонний майданчик на вул. Новокостянтинівській, 22/15
- 1 всесезонний майданчик на вул. В. Васильківській, 111-113
- 1 незаконний гараж на просп. Науки, 58
- 1 павільйон на розі вул. Жилянської та вул. Старовокзальної
- 1 кіоск на просп. Л. Курбаса, 8
- 1 технічне приміщення на вул. Ревуцького, 27-29
- 1 лавка-автопричеп на просп. акад. Глушкова, 22
- 1 лавка-автопричеп на вул. Інженерній, 1
- 1 автокафе на пл. Героїв Бресту
- 1 павільйон на вул. Азербайджанській (навпроти будинку №40)
- 1 намет всесезонний на вул. Азербайджанській (навпроти будинку №40)
- 1 лавка-автопричеп на просп. акад. Глушкова, 9-д
- 1 всесезонний майданчик на Русанівській набережній, 4
- 1 незаконна огорожа на вул. Деміївській, 16
- 1 лавка-автопричеп на вул. В. Васильківській, 138.
Як повідомлялося, у зону операції Об’єднаних сил відправлено дев’ять раніше демонтованих у Києві МАФів.