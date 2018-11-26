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    Новини

    За тиждень у Києві прибрали 27 МАФів (фото)

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    Демонтували чотири лавки-автопричепи - За тиждень у Києві прибрали 27 МАФів (фото)
    Демонтували чотири лавки-автопричепи
    Фото: Андрій Андрєєв

    На Вокзальній демонтували 10 кіосків та ролетів з торговельного ряду

    Минулого тижня, з 19 по 23 листопада, співробітники КП «Київблагоустрій» демонтували 27 незаконних тимчасових споруд. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook в.о. директора КП «Київблагоустрій» Андрій Андрєєв.

    За його інформацією, було демонтовано:

    • 1 павільйон на розі вул. Сабурова, 1 та вул. Закревського, 49/1
    • 10 кіосків та ролетів з торговельного ряду на вул. Вокзальній, 1
    • 1 контейнер на вул. Марка Вовчка, 21
    • 1 всесезонний майданчик на вул. Новокостянтинівській, 22/15
    • 1 всесезонний майданчик на вул. В. Васильківській, 111-113
    • 1 незаконний гараж на просп. Науки, 58
    • 1 павільйон на розі вул. Жилянської та вул. Старовокзальної
    • 1 кіоск на просп. Л. Курбаса, 8
    • 1 технічне приміщення на вул. Ревуцького, 27-29
    • 1 лавка-автопричеп на просп. акад. Глушкова, 22
    • 1 лавка-автопричеп на вул. Інженерній, 1
    • 1 автокафе на пл. Героїв Бресту
    • 1 павільйон на вул. Азербайджанській (навпроти будинку №40)
    • 1 намет всесезонний на вул. Азербайджанській (навпроти будинку №40)
    • 1 лавка-автопричеп на просп. акад. Глушкова, 9-д
    • 1 всесезонний майданчик на Русанівській набережній, 4
    • 1 незаконна огорожа на вул. Деміївській, 16
    • 1 лавка-автопричеп на вул. В. Васильківській, 138.

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    За тиждень у Києві прибрали 27 МАФів (фото)
    За тиждень у Києві прибрали 27 МАФів (фото)
    За тиждень у Києві прибрали 27 МАФів (фото)
    За тиждень у Києві прибрали 27 МАФів (фото)
    За тиждень у Києві прибрали 27 МАФів (фото)
    За тиждень у Києві прибрали 27 МАФів (фото)
    За тиждень у Києві прибрали 27 МАФів (фото)
    За тиждень у Києві прибрали 27 МАФів (фото)
    За тиждень у Києві прибрали 27 МАФів (фото)
    За тиждень у Києві прибрали 27 МАФів (фото)
    За тиждень у Києві прибрали 27 МАФів (фото)

    Як повідомлялося, у зону операції Об’єднаних сил відправлено дев’ять раніше демонтованих у Києві МАФів.

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