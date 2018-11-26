За тиждень у Києві прибрали 27 МАФів (фото)



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Демонтували чотири лавки-автопричепи Фото: Андрій Андрєєв

На Вокзальній демонтували 10 кіосків та ролетів з торговельного ряду

Минулого тижня, з 19 по 23 листопада, співробітники КП «Київблагоустрій» демонтували 27 незаконних тимчасових споруд. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook в.о. директора КП «Київблагоустрій» Андрій Андрєєв.

За його інформацією, було демонтовано:

1 павільйон на розі вул. Сабурова, 1 та вул. Закревського, 49/1

10 кіосків та ролетів з торговельного ряду на вул. Вокзальній, 1

1 контейнер на вул. Марка Вовчка, 21

1 всесезонний майданчик на вул. Новокостянтинівській, 22/15

1 всесезонний майданчик на вул. В. Васильківській, 111-113

1 незаконний гараж на просп. Науки, 58

1 павільйон на розі вул. Жилянської та вул. Старовокзальної

1 кіоск на просп. Л. Курбаса, 8

1 технічне приміщення на вул. Ревуцького, 27-29

1 лавка-автопричеп на просп. акад. Глушкова, 22

1 лавка-автопричеп на вул. Інженерній, 1

1 автокафе на пл. Героїв Бресту

1 павільйон на вул. Азербайджанській (навпроти будинку №40)

1 намет всесезонний на вул. Азербайджанській (навпроти будинку №40)

1 лавка-автопричеп на просп. акад. Глушкова, 9-д

1 всесезонний майданчик на Русанівській набережній, 4

1 незаконна огорожа на вул. Деміївській, 16

1 лавка-автопричеп на вул. В. Васильківській, 138.

Як повідомлялося, у зону операції Об’єднаних сил відправлено дев’ять раніше демонтованих у Києві МАФів.