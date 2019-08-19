Біля Столичного шосе горіли торф’яники



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Пожежа охопила торф’яники на площі 600 кв. м

Столичні вогнеборці ліквідували загоряння торфу

У неділю, 18 серпня, о 09:30 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про займання торфу на відкритій території на 21-му км Столичного шосе (поворот на хутір Мригі), що у Голосіївському районі столиці.

До місця виклику було направлено рятувальників 17-ї та 15-ї Державних пожежно-рятувальних частин.

О 13:09 пожежу на площі 600 кв. м було локалізовано, а о 16:46 - ліквідовано.

Загиблих та травмованих немає.

Нагадаємо, на початку серпня рятувальники Броварського району Київщини гасили поклади торфу на околиці села Бобрик. Ліквідація пожежі тривала кілька днів.