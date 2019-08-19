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    Новини

    Біля Столичного шосе горіли торф’яники

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    Пожежа охопила&nbsp;&nbsp;торф&rsquo;яники&nbsp;на площі 600 кв. м&nbsp; - Біля Столичного шосе горіли торф’яники
    Пожежа охопила  торф’яники на площі 600 кв. м 

    Столичні вогнеборці ліквідували загоряння торфу

    У неділю, 18 серпня, о 09:30 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про займання торфу на відкритій території на 21-му км Столичного шосе (поворот на хутір Мригі), що у Голосіївському районі столиці.

    До місця виклику було направлено рятувальників 17-ї та 15-ї Державних пожежно-рятувальних частин.

    О 13:09 пожежу на площі 600 кв. м було локалізовано, а о 16:46 - ліквідовано.

    Загиблих та травмованих немає.

    Нагадаємо, на початку серпня рятувальники Броварського району Київщини гасили поклади торфу на околиці села Бобрик. Ліквідація пожежі тривала кілька днів.

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