За влаштовану біля озера різанину киянин «відпочине» сім років у тюрмі



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Злочин стався біля озера влітку Фото: Нацполіція

Під час відпочинку на озері між чоловіками виник конфлікт, у ході якого зловмисник вдарив опонента ножем

Суд призначив покарання киянину, який ножем поранив чоловіка під час відпочинку біля озера у Святошинському районі. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Подія трапилася влітку 2018 року. До поліції надійшло повідомлення від лікаря про госпіталізацію чоловіка із ножовими пораненнями.

З’ясувалося, що під час відпочинку на озері між чоловіками виник конфлікт, у ході якого зловмисник вдарив опонента ножем у живіт та голову.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили чоловіка, який зізнався, що саме він наніс потерпілому ножові поранення.

Вироком Святошинського районного суду зловмисника за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, засуджено до семи років позбавлення волі.

До слова, за минулу добу, 17 лютого, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 234 повідомлення про скоєння злочинів.