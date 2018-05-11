Заарештовано валютних шахраїв, які відстрілювалися при спробі втечі

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Фото: Нацполіція Затримання одного зі зловмисників

У зловмисників вилучили зброю, 10000 доларів США, які вони відібрали у потерпілого, банківські штампи, договори на оренду кількох приміщень

10 травня суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою валютним шахраям, які під час затримання правоохоронцями намагалися втекти і використали зброю. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Нагадаємо, восьмого травня на вулиці Татарській у Шевченківському районі Києва працівники карного розшуку столичної поліції викрили валютних шахраїв. І хоча під час спроби втечі зловмисники використали зброю, правоохоронці затримали їх. Слідчі розпочали два кримінальні провадження за ст. 186 (Грабіж) та ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Старший слідчий з особливо важливих справ Головного управління Національної поліції у Києві Сергій Руденко розповів: «Зловмисники орендували приміщення на першому поверсі, яке раніше використовував банк. Тобто там вже була каса з віконцем та декілька кімнат. Власнику шахраї повідомили, що «знімають» метри з метою облаштувати там хімчистку. Згодом аферисти додали кілька перегородок, поставили офісну техніку, меблі, банківський термінал, стенди. Від імені банку розмістили в Інтернеті оголошення щодо купівлі валюти за вигідним курсом і чекали дзвінка «крупного» клієнта».

Під час огляду місця події правоохоронці виявили кілька пошкоджень у стінах. Готуючись до злочину, чоловіки планували зробити другий вихід. Натомість зуміли пробити лише лаз у стіні.

«Після домовленості з підприємцем щодо обміну кількох десятків тисяч американських доларів зловмисники розмістили на вході банківську вивіску. Далі запросили на годину двох молодиків, які навіть не здогадувалися про участь у злочині, але мали бути для відвідувача менеджерами фінансової установи. Один із шахраїв став касиром, інший - залишився спостерігати на вулиці», - повідомив старший слідчий.

Отримавши 10000 доларів США від клієнта, аферист пішов нібито перераховувати купюри в сусідню кімнату. Підприємець, втративши касира з поля зору, занервувався і спробував повернути гроші, почав кричати. Тим часом зловмисник помістив валюту в рюкзак і поспішив через вікно на вулицю. Там передав наплічник напарнику, після чого обидва спробували втекти у різні напрямки.

«Ми мали оперативну інформацію щодо можливої оборудки, тож були неподалік і почали переслідування зловмисників. Касир відразу скинув пістолет, як згодом встановили – не зареєстрований. Його спільник, який тримав рюкзак із грішми, також дістав зброю і застосував її у наш бік, зробивши не менше трьох пострілів, але ми їх затримали», - зазначив правоохоронець.

Внаслідок стрілянини ніхто не постраждав. З місця події поліція вилучила два пістолети, гроші, «атрибутику» банківської установи. За розповіддю 24-річного «касира», це не перша оборудка, у якій він бере участь. Також він повідомив, що для маскування зовнішності він використовував бороду і татуювання, які малював хною.

«Під час обшуку за місцем мешкання чоловіка правоохоронці вилучили банківську атрибутику, штампи, серед яких є «банківська таємниця» та штамп із датою. Крім того, знайшли договори оренди на інші приміщення. На цей час є інформація у скоєнні молодиком ще восьми аналогічних злочинів. Участь у інших епізодах злочинної діяльності спільника – 36-річного киянина - перевіряється. Чоловікам оголошені підозри у скоєнні двох кримінальних правопорушень – грабежу та посягання на життя працівника правоохоронного органу», - додав Сергій Руденко.

За вчинене зловмисникам загрожує до 15-ти років ув’язнення.