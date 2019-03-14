Заарештовано заробітчанина, який на Київщині зарубав сокирою «колегу»



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Тіло чоловіка з проломленою головою пролежало в будинку кілька днів

Макарівським районним судом арештовано заробітчанина з Житомирської області, який сокирою зарубав «колегу» з Одещини. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

«Установлено, що 32-річний підозрюваний напередодні вбивства приїхав до Київщини у пошуках роботи, де і познайомився з 29-річним чоловіком. Проте, вже 1 березня під час конфлікту, який виник між чоловіками, старший товариш схопив сокиру і кілька разів ударив нею потерпілого по голові, після чого зник у невідомому напрямку», - йдеться в повідомленні.

Від отриманих поранень потерпілий помер на місці.

Загиблим виявився заробітчанин з Одещини, який також приїхав напередодні на заробітки в село Мостище Макарівського району. Тіло чоловіка з проломленою головою пролежало в будинку кілька днів.

За процесуального керівництва Макарівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

За клопотанням прокуратури, слідчим суддею Макарівського районного суду підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За вчинення умисного вбивства, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.