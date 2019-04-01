«Заблукали»: у Чорнобильській зоні затримали чотирьох білорусів на авто
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Наразі автомобіль вилучено до рішення суду
Громадяни Білорусі перетнули державний кордон України поза пунктами пропуску
В рамках проведення оперативно-профілактичних заходів під умовною назвою «Мігрант» працівниками відділу поліції зони ЧАЕС поблизу КПП «Паришів-1» на території зони відчуження було виявлено автомобіль марки «Фольксваген Пассат» з білоруською реєстрацією, в якому знаходились четверо громадян Республіки Білорусь. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції у Київській області.
Двоє 38-річних, 31-річний та 45-річний чоловіки перетнули державний кордон України поза пунктами пропуску незаконно.
Свою присутність в Чорнобильській зоні пояснили тим, що заблукали.
Наразі автомобіль вилучено до рішення суду.
У відношенні даних громадян було складено адміністративні протоколи за ст. 204-1 «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України» Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення.
Матеріал справи направлено до Іванківського районного суду Київської області для прийняття рішення.