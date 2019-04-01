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    «Заблукали»: у Чорнобильській зоні затримали чотирьох білорусів на авто

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    <p>Наразі автомобіль вилучено до рішення суду</p> - «Заблукали»: у Чорнобильській зоні затримали чотирьох білорусів на авто

    Наразі автомобіль вилучено до рішення суду

    Фото: Нацполіція

    Громадяни Білорусі перетнули державний кордон України поза пунктами пропуску

    В рамках проведення оперативно-профілактичних заходів під умовною назвою «Мігрант» працівниками відділу поліції зони ЧАЕС поблизу КПП «Паришів-1» на території зони відчуження було виявлено автомобіль марки «Фольксваген Пассат» з білоруською реєстрацією, в якому знаходились четверо громадян Республіки Білорусь. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції у Київській області.

    Двоє 38-річних, 31-річний та 45-річний чоловіки перетнули державний кордон України поза пунктами пропуску незаконно.

    Свою присутність в Чорнобильській зоні пояснили тим, що заблукали.

    Наразі автомобіль вилучено до рішення суду.

    У відношенні даних громадян було складено адміністративні протоколи за ст. 204-1 «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України» Кодексу України про адміністративні правопорушення.

    Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення.

    Матеріал справи направлено до Іванківського районного суду Київської області для прийняття рішення.

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    Білорусь ЧАЕС Чорнобильська зона поліція
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