«Заблукали»: у Чорнобильській зоні затримали чотирьох білорусів на авто



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наразі автомобіль вилучено до рішення суду Фото: Нацполіція

Громадяни Білорусі перетнули державний кордон України поза пунктами пропуску

В рамках проведення оперативно-профілактичних заходів під умовною назвою «Мігрант» працівниками відділу поліції зони ЧАЕС поблизу КПП «Паришів-1» на території зони відчуження було виявлено автомобіль марки «Фольксваген Пассат» з білоруською реєстрацією, в якому знаходились четверо громадян Республіки Білорусь. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції у Київській області.

Двоє 38-річних, 31-річний та 45-річний чоловіки перетнули державний кордон України поза пунктами пропуску незаконно.

Свою присутність в Чорнобильській зоні пояснили тим, що заблукали.

Наразі автомобіль вилучено до рішення суду.

У відношенні даних громадян було складено адміністративні протоколи за ст. 204-1 «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України» Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення.

Матеріал справи направлено до Іванківського районного суду Київської області для прийняття рішення.