Заборгованість із виплати зарплати в Києві сягає майже 186 млн грн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Названо підприємства, які є найбільшими боржниками з виплати зарплати

Станом на 1 жовтня, заборгованість із виплати заробітної плати у Києві складає 185,8 млн грн. Зростання боргу відбулось переважно за рахунок нарощування боргів на 29 підприємствах-боржниках міста на загальну суму 12,6 млн грн, із них 15 державних – на суму 12 млн грн, а також виникнення боргів на 6 підприємствах на загальну суму 2,7 млн грн. Про це повідомила заступниця голови Київської міської держадміністрації Марина Хонда.

Вона зазначила, що згідно з попередніми статистичними даними у Києві відсутня прострочена заборгованість із виплати заробітної плати в бюджетних установах, які фінансуються з бюджету Києва та на комунальних підприємствах.

«Утім ситуація щодо стану виплати заробітної плати у Києві дещо погіршилась, у порівнянні до попереднього місяця борг із виплати заробітної плати у місті збільшився на 4,6% або на 8,2 млн грн та згідно з попередніми статистичними даними на 01.10.2019 склав 185,8 млн грн. З усіма підприємствами-боржниками ми ведемо жорсткий діалог і постійно контролюємо ситуацію», – зазначила Хонда.

За її словами, станом на 1 жовтня цього року борг існував на 40 підприємствах державного сектора та 32 підприємствах недержавного сектора і становив 134,7 млн грн та 51,1 млн грн відповідно.

Хонда також зазначила, що завдяки вжитим заходам протягом жовтня 2019 року підприємствами міста, які за даними Державної служби статистики на 1 жовтня значились у переліку боржників, було виплачено 7,1 млн грн простроченої заборгованої заробітної плати.

Серед державних підприємств найбільшими боржниками залишаються ті, які входять до складу ДК «Укроборонпром («НДІ «Квант» – 36,8 млн грн; Завод «Маяк» – 27,1 млн грн; НДІ гідроприладів – 9,6 млн грн; Завод «Буревісник» – 7,7 млн грн; КБ «Артилерійське озброєння» – 6,1 млн грн; Київський бронетанковий завод – 4,7 млн грн).

Також заборгованість із виплати заробітної плати мають підприємства, які знаходяться у сфері управління Мінрегіону (11,9 млн грн); Міністерства інфраструктури (6,9 млн грн).

Що стосується підприємств недержавного сектору, то серед них найбільшим боржником залишається ПАТ «Комерційний банк «Союз», який має заборгованість у розмірі 9,9 млн грн. Крім цього, у переліку найбільших боржників недержавного сектору є ТОВ «ГРУП ДФ Інтернешнл Юкрейн» – 7,5 млн грн; ПАТ «Трест «Київміськбуд-3» – 5,3 млн грн; ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» – 4,7 млн грн; ТОВ «ФОСАГРО-Україна» – 4,3 млн грн; ПАТ «ТММ-Енергобуд» – 3,6 млн грн; ТОВ «Керрот» будівельні матеріали» – 2,5 млн грн тощо.

Питання забезпечення своєчасної виплати заробітної плати на підприємствах міста та прискорення погашення заборгованості з її виплати знаходяться на постійному контролі.