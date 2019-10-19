На Житомирщині вчителі перекрили трасу, вимагаючи зарплат



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Акція протесту вчителів на Житомирщині, 19 жовтня Фото: Перший Житомирський

Коштів вчителям у повному обсязі не дають з липня

На Житомирщині вчителі Лугинської ОТГ, які вимагають у місцевої влади виплатити їм заробітну плату, в суботу перекрили міжнародну трасу М-07 Київ-Ковель-Ягодин.

Про це повідомляє інформаційний портал «Перший Житомирський».

Біля 200 освітян ходять по «зебрі» з плакатами «Вимагаємо зарплату», «Боремося за справедливість», «Заробітна плата – мірило поваги держави до професії».

Транспорт через деякий час пропускають та знову виходять на пішохідний перехід.

Зазначається, що коштів вчителям у повному обсязі не дають з липня.

Напередодні запланованого протесту освітяни звернулися з попередженням до голови ОТГ Петра Мельника, що перекриватимуть автотрасу 19 жовтня з 10 до 12 години з приводу невиплати відпускних та зарплати.

«Вчора з вчителями спілкувалися представники поліції, СБУ, а у місцевому бюджеті знову знайшли по дві тисячі на людину, проте освітян це все одно вже не зупинило – терпіння лопнуло», - пише видання.