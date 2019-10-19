На Житомирщині вчителі перекрили трасу, вимагаючи зарплат
Коштів вчителям у повному обсязі не дають з липня
На Житомирщині вчителі Лугинської ОТГ, які вимагають у місцевої влади виплатити їм заробітну плату, в суботу перекрили міжнародну трасу М-07 Київ-Ковель-Ягодин.
Про це повідомляє інформаційний портал «Перший Житомирський».
Біля 200 освітян ходять по «зебрі» з плакатами «Вимагаємо зарплату», «Боремося за справедливість», «Заробітна плата – мірило поваги держави до професії».
Транспорт через деякий час пропускають та знову виходять на пішохідний перехід.
Зазначається, що коштів вчителям у повному обсязі не дають з липня.
Напередодні запланованого протесту освітяни звернулися з попередженням до голови ОТГ Петра Мельника, що перекриватимуть автотрасу 19 жовтня з 10 до 12 години з приводу невиплати відпускних та зарплати.
«Вчора з вчителями спілкувалися представники поліції, СБУ, а у місцевому бюджеті знову знайшли по дві тисячі на людину, проте освітян це все одно вже не зупинило – терпіння лопнуло», - пише видання.