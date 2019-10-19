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    Суспільство

    На Житомирщині вчителі перекрили трасу, вимагаючи зарплат

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    Акція протесту вчителів на Житомирщині, 19 жовтня - На Житомирщині вчителі перекрили трасу, вимагаючи зарплат
    Акція протесту вчителів на Житомирщині, 19 жовтня
    Фото: Перший Житомирський

    Коштів вчителям у повному обсязі не дають з липня

    На Житомирщині вчителі Лугинської ОТГ, які вимагають у місцевої влади виплатити їм заробітну плату, в суботу перекрили міжнародну трасу М-07 Київ-Ковель-Ягодин.

    Про це повідомляє інформаційний портал «Перший Житомирський».

    Біля 200 освітян ходять по «зебрі» з плакатами «Вимагаємо зарплату», «Боремося за справедливість», «Заробітна плата – мірило поваги держави до професії».

    Транспорт через деякий час пропускають та знову виходять на пішохідний перехід.

    Зазначається, що коштів вчителям у повному обсязі не дають з липня.

    Напередодні запланованого протесту освітяни звернулися з попередженням до голови ОТГ Петра Мельника, що перекриватимуть автотрасу 19 жовтня з 10 до 12 години з приводу невиплати відпускних та зарплати.

    «Вчора з вчителями спілкувалися представники поліції, СБУ, а у місцевому бюджеті знову знайшли по дві тисячі на людину, проте освітян це все одно вже не зупинило – терпіння лопнуло», - пише видання.

    зарплата школа протест Житомирщина вчитель
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