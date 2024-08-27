Окупанти побудували п'яту понтонну переправу через Сейм у Курській області (фото)
Переправу зведено в селі Зване, за два кілометри вниз за течією річки Сейм від стаціонарного моста
Російські загарбники побудували ще одну, вже п'яту за рахунком понтонну переправу через річку Сейм у Курській області. Про це свідчать супутникові знімки від 26 серпня, які опублікувала російська служба «Радіо Свобода».
Зазначається, що переправу зведено в селі Зване, за два кілометри вниз за течією річки Сейм від стаціонарного моста, який раніше було пошкоджено обстрілами з боку ЗСУ.
Видання нагадує, що раніше такі ж переправи через річку Сейм армія РФ побудувала в селі Кариж, між Званим і селищем Глушкове, а також на схід від Глушкового.
До відома, понтонна переправа, збудована російськими військовими через річку Сейм у Курській області Росії, зникла. Поруч із місцем, де вона була, піднімається дим, ймовірно, від вибуху.
Нагадаємо, російські пабліки повідомили про знищення мосту через річку Сейм у районі населеного пункту Глушково Курської області. У мережі з'явилося відео моменту підриву мосту.
Такий вигляд має міст через річку Сейм біля селища Глушково в Курській області РФ,
🇺🇦💪ЗСУ знищили його 16 серпня. pic.twitter.com/ZjmDD7VrYW
Крім того, повідомлялося, що операцію у Курській області у Києві обговорювали понад рік.
Також учора президент Володимир Зеленський розповів, як просувається операція ЗСУ на Курщині.
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