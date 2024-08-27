Окупанти побудували п'яту понтонну переправу через Сейм у Курській області (фото)

Переправу зведено в селі Зване, за два кілометри вниз за течією річки Сейм від стаціонарного моста

Російські загарбники побудували ще одну, вже п'яту за рахунком понтонну переправу через річку Сейм у Курській області. Про це свідчать супутникові знімки від 26 серпня, які опублікувала російська служба «Радіо Свобода».

Зазначається, що переправу зведено в селі Зване, за два кілометри вниз за течією річки Сейм від стаціонарного моста, який раніше було пошкоджено обстрілами з боку ЗСУ.

Видання нагадує, що раніше такі ж переправи через річку Сейм армія РФ побудувала в селі Кариж, між Званим і селищем Глушкове, а також на схід від Глушкового.

До відома, понтонна переправа, збудована російськими військовими через річку Сейм у Курській області Росії, зникла. Поруч із місцем, де вона була, піднімається дим, ймовірно, від вибуху.

Нагадаємо, російські пабліки повідомили про знищення мосту через річку Сейм у районі населеного пункту Глушково Курської області. У мережі з'явилося відео моменту підриву мосту.

Такий вигляд має міст через річку Сейм біля селища Глушково в Курській області РФ,



🇺🇦💪ЗСУ знищили його 16 серпня. pic.twitter.com/ZjmDD7VrYW — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 27, 2024

Крім того, повідомлялося, що операцію у Курській області у Києві обговорювали понад рік.

Також учора президент Володимир Зеленський розповів, як просувається операція ЗСУ на Курщині.