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Окупанти побудували п'яту понтонну переправу через Сейм у Курській області (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Окупанти побудували п'яту понтонну переправу через Сейм у Курській області (фото)
ЗСУ підірвали кілька мостів у Курській області
фото: з відкритих джерел

Переправу зведено в селі Зване, за два кілометри вниз за течією річки Сейм від стаціонарного моста

Російські загарбники побудували ще одну, вже п'яту за рахунком понтонну переправу через річку Сейм у Курській області. Про це свідчать супутникові знімки від 26 серпня, які опублікувала російська служба «Радіо Свобода».

Зазначається, що переправу зведено в селі Зване, за два кілометри вниз за течією річки Сейм від стаціонарного моста, який раніше було пошкоджено обстрілами з боку ЗСУ.

Окупанти побудували п'яту понтонну переправу через Сейм у Курській області (фото) фото 1

Видання нагадує, що раніше такі ж переправи через річку Сейм армія РФ побудувала в селі Кариж, між Званим і селищем Глушкове, а також на схід від Глушкового.

До відома, понтонна переправа, збудована російськими військовими через річку Сейм у Курській області Росії, зникла. Поруч із місцем, де вона була, піднімається дим, ймовірно, від вибуху. 

Окупанти побудували п'яту понтонну переправу через Сейм у Курській області (фото) фото 2

Нагадаємо, російські пабліки повідомили про знищення мосту через річку Сейм у районі населеного пункту Глушково Курської області. У мережі з'явилося відео моменту підриву мосту.

Крім того, повідомлялося, що операцію у Курській області у Києві обговорювали понад рік.

Також учора президент Володимир Зеленський розповів, як просувається операція ЗСУ на Курщині. 

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Теги: ЗСУ річка міст Курщина

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Окупанти побудували п'яту понтонну переправу через Сейм у Курській області (фото)
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