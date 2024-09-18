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«Стерли з лиця землі»: СБУ підтвердила ліквідацію ракетного арсеналу в Тороповці

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Стерли з лиця землі»: СБУ підтвердила ліквідацію ракетного арсеналу в Тороповці
У місті Торопець досі триває детонація боєприпасів, а влада оголосила про проведення евакуації
фото з відкритих джерел

Після прильотів українських дронів розпочалася надзвичайно потужна детонація

У ніч на 18 вересня дрони СБУ та Сил оборони ліквідували склад з «Іскандерами», «Точками-У» та КАБАми у Тверській області РФ. Про це повідомляють джерела «Главкома» в СБУ.

«Цієї ночі дрони СБУ, ГУР та ССО в прямому сенсі стерли з лиця землі великий склад головного ракетно-артилерійського управління міноборони РФ в населеному пункті Торопець Тверської області», – зазначають джерела.

На складі зберігалися ракети, призначені для оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер» тактичних ракетних комплексів «Точка-У», КАБи та артилерійські боєприпаси.

Як відомо, після прильотів українських дронів розпочалася надзвичайно потужна детонація. Росіяни у місцевих пабліках запитували одне одного, чи «це часом не ядерна бомба до них прилетіла». За інформацією джерела, зараз «бавовна» палає на ділянці шириною 6 кілометрів, а місцева влада оголосила евакуацію населення.

«СБУ разом з побратимами із Сил оборони продовжує методично зменшувати ракетний потенціал ворога, яким той нищить українські міста. Працюємо далі, щоб організувати подібну «картину» на інших військових об‘єктах росії, які працюють на війну проти України», – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Нагадаємо, уночі 18 вересня у місті Торопець Тверської області пролунали потужні вибухи. За попередньою інформацією, дрони уразили склад з боєприпасами, спалахнули масштабні пожежі. Вибухова хвиля від детонації була такої потужності, що споруди у навколишніх населених пунктах залишилися без вікон та дверей. Російська влада оголосила евакуацію.

Главком зібрав детальну інформацію про атаку безпілотників на Торопець.

Також міноборони РФ повідомило, що у ніч на 18 вересня над Росією нібито було знищено 54 українські безпілотники.

Крім того, як стверджують російські телеграм-канали, росіяни під час збиття дронів, влучили по Смоленській атомній електростанції. У мережі поширилося відео, на якому нібито зафіксований  момент одного із ударів російського самохідного зенітно ракетно-гарматного комплексу (ЗРГК) Панцир-С1 по Смоленській АЕС.

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Теги: місцева влада Міноборони РФ боєприпаси влада населення відео росіяни

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