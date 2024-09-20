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Київ посів перше місце серед міст світу за рівнем забруднення повітря

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Київ посів перше місце серед міст світу за рівнем забруднення повітря
Столицю України вранці 20 вересня затягнуло димом
фото: glavcom.ua

У повітрі над Києвом підвищена концентрація зважених частинок (пилу)

Вранці  20 вересня Київ посів перше місце серед міст світу за рівнем забруднення повітря. На другому місці Каїр, столиця Єгипту.

За даними сервісу IQair, рівень забруднення в українській столиці перевищив норму у 12,5 рази. За оцінками екологів, концентрація зважених твердих мікрочастинок і дрібних крапель рідини, що містяться в повітрі (PM2,5), у місті наразі в 18,3 рази перевищує річне нормативне значення. У КМДА раніше повідомили, що в повітрі підвищено концентрацію зважених частинок (пилу).

Київ посів перше місце у світі за рівнем забрудненості повітря
Київ посів перше місце у світі за рівнем забрудненості повітря

Ймовірною причиною у відомстві назвали пожежі в екосистемі Київської області.

Київ посів перше місце серед міст світу за рівнем забруднення повітря фото 1

Портал IQair визначив Індекс якості повітря (AQI) для Києва на рівні 173 (9:27). Це категорія «нездорового» забруднення.

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Як повідомлялося, ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області. За інформацією оперативного чергового ГУ ДСНС Київської області, пожежі в екосистемі були зафіксовані у Вишгородському районі

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Теги: екологія Київ повітря столиця

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