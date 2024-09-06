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Шахрайське привласнення готелю на воді в Києві: директор підприємства отримав підозру

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Шахрайське привласнення готелю на воді в Києві: директор підприємства отримав підозру
Банк-власник готелю «Баккара» уклав договір його купівлі-продажу з підприємством за 28 млн гривень
фото: Київська міська прокуратура

На «Готель Баккара» накладено арешт

У Києві директору підприємства повідомлено про підозру в незаконному заволодінні готелем на воді «Баккара». Бізнесмен шахрайським шляхом переоформив право власності на судно, заплативши лише частину вартості. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За даними прокурорів, банк-власник готелю на воді уклав договір його купівлі-продажу з підприємством за 28 млн гривень. Покупець мав заплатити продавцю частину грошей – 9 млн гривень у день угоди, а решту – до визначеної дати. Право власності на судно мали переоформити лише після сплати покупцем повної вартості.

«Не маючи фінансової можливості виконати умови договору, підприємець шляхом шахрайства переоформив право власності на судно «Готель Баккара». В результаті товариство незаконно стало власником готелю, за який мало заплатити 28 млн гривень, а заплатило лише 9 млн гривень», – стверджують прокурори.

Директор підприємства заплатив за готель лише 9 млн грн замість 28 млн грн
Директор підприємства заплатив за готель лише 9 млн грн замість 28 млн грн
фото: Київська міська прокуратура

Опісля, щоб убезпечити себе від претензій законного власника, підприємство намагалося продати готель, а також віддати як заставне майно під іпотеку.

Верховний суд скасував усі незаконні реєстраційні дії та визнав законним власником судна банк, який вже ліквідовано і від імені якого діяли уповноважені особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Нині чоловіку повідомлено про підозру, йому обирають запобіжний захід.

Директору підприємства повідомлено про підозру в незаконному заволодінні готелем на воді «Баккара»
Директору підприємства повідомлено про підозру в незаконному заволодінні готелем на воді «Баккара»
фото: Київська міська прокуратура

За клопотанням прокурора окружної прокуратури, з метою запобігання спробам подальшого продажу судна та забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, на «Готель Баккара» накладено арешт.

Нагадаємо, що вчора працівники ДБР повідомили про підозру у недбалому ставлені до служби одному з екскерівників Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України. 

До слова, наприкінці слідчі управління поліції у столичному метрополітені викрили махінації при проведенні капремонту в метро. Директору фірми-підрядника, який закупив кабельно-провідникову продукцію для здійснення капітального ремонту у тунелі метро за завищеною ціною, загрожує до 12-ти років позбавлення волі. 

Теги: прокуратура Київ кримінал готель підозра

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