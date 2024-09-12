У Києві повноцінно запрацювала синя гілка метро: розклад руху

Усі станції синьої лінії є підземними та працюють у цілодобовому режимі як укриття

Інтервали руху поїздів на Оболонсько-Теремківській лінії становитимуть у години «пік» 3–4 хв, у міжпікові години – 5–6 хв

Сьогодні, 12 вересня, синя лінія метро у Києві відновила роботу у звичайному режимі. Про це повідомляє Комунальне підприємство «Київський метрополітен».

Зазначається, що пасажирські перевезення розпочнуть відповідно до встановлених графіків руху поїздів та режиму роботи станцій, зокрема між станціями «Героїв Дніпра» і «Теремки».

У Києві відновили рух синьою гілкою метро. 12 вересня у столиці запустили перші поїзді між станціями «Героїв Дніпра» - «Теремки», де проходив тривалий ремонт. pic.twitter.com/QTfEXNc28S — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 12, 2024

Так, дільниця «Героїв Дніпра» – «Либідська» продовжить працювати без змін, а на дільниці «Деміївська» – «Теремки» станції відновлять роботу за наступними графіками:

ст. «Деміївська» – з 05:49 до 22:34;

ст. «Голосіївська» – з 05:52 до 22:35;

ст. «Васильківська» (вихід № 1) – з 05:50 до 22:32;

ст. «Васильківська» (вихід № 2) – з 05:53 до 22:29;

ст. «Виставковий центр» (вихід № 1) – з 05:53 до 22:28;

ст. «Виставковий центр» (вихід № 2) – з 05:56 до 22:28;

ст. «Іподром» – з 05:52 до 22:27;

ст. «Теремки» – з 05:53 до 22:25.

Інтервали руху поїздів на Оболонсько-Теремківській лінії становитимуть у години «пік» 3–4 хв, у міжпікові години – 5–6 хв. На вихідних час очікування поїзда 6–8 хвилин.

Розклад руху поїздів метро між станціями «Героїв Дніпра» і «Теремки» інфорграфіка КП «Київський метрополітен»

У Київському метрополітені нагадали, що усі станції синьої лінії є підземними та працюють у цілодобовому режимі як укриття. Також, додами у столичному метро, жодного дня ділянки станцій «Деміївська-«Теремки» не припиняли роботи в режимі укриття. Зокрема й на період відновлювальних робіт на перегоні між станціями «Деміївська» – «Либідська».

Нагадаємо, 8 грудня 2023 року КМДА повідомила про припинення на пів року руху поїздів на шести станціях синьої гілки київського метро – від Деміївської до Теремків. Закриття станцій пояснили необхідністю термінового ремонту перегінного тунелю. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що в тунелях з’явилися значні течі та утворилися тріщини. Комісія ТЕБ та НС заявила, що існує потенційна загроза виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру.

13 грудня поліція провела обшуки в Київському метрополітені, Метробуді та структурних підрозділах Київської міської державної адміністрації в межах кримінального провадження про службову недбалість (ч. 2 ст. 367 КК України).

26 січня депутат Київради, член тимчасової контрольної комісії з аварійної ситуації в метро Тарас Козак заявив, що рух поїздів на ділянці між станціями метро Либідська і Деміївська в Києві розраховують запустити на початку червня. «Главком» писав, як змінювалися заяви влади і забудовників стосовно дати завершення ремонтних робіт