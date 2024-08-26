Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київ розгортає «Пункти незламності» після масштабної атаки РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Київ розгортає «Пункти незламності» після масштабної атаки РФ
Рішення про розгортання «Пунктів незламності» по Києву було ухвалено після атаки РФ
фото з відкритих джерел

На тлі масованої атаки «Укренерго» дало вказівку ввести екстрені відключення світла

У зв’язку зі складною оперативною ситуацією в енергетичному секторі столична влада ухвалила рішення розгорнути по Києву «Пункти незламності». Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

На тлі масованої атаки «Укренерго» дало вказівку ввести екстрені відключення світла.

За словами Попка, енергетики працюють аби повернути світло.

Зокрема, під час ранкової атаки російських військ у Києві пролунала серія вибухів. Як повідомляли моніторингові пабліки, окупанти атакували Київську область балістичними ракетами.

Натомість начальник КМВА Сергій Попко заявив, що на підступах до Києва працює ППО. Також згодом стало відомо, що деякі райони Києва залишилися без світла.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що перебої з енергопостачанням пов'язані із проблемами в загальноукраїнській енергетичній мережі. Також фіксуються перебої з водопостачанням.

Крім того, Кличко заявив, що на правому березі столиці через відключення світла є перебої з водопостачанням.

Згодом «Укренерго» надало розпорядження ввести екстрені відключення світла.

Читайте також:

Теги: Київ столиця обстріл пункти незламності війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рятувальники гасять пожежу, яка сталася в оезультаті ракетної атаки росіян на промисловий об'єкт у Тернопільській області. 20 серпня 2024 року
Хто наводить на нафтобази? Експерт склав список «корисних ідіотів» в Україні
20 серпня, 14:51
До того як стати добровольцем чоловік займався політикою та був головою молодіжного підрозділу Центристської партії Північної Пог'янмаа
У боях за Україну загинув п'ятий доброволець із Фінляндії
19 серпня, 21:18
Наступ українських сил на територію Курської області РФ засудила лише Сирія
Курська операція виявила «справжніх друзів» Кремля: хто підтримав Росію
17 серпня, 18:59
Бої у Курській області РФ дійшли до міста Суджа
Експосадовиця НАТО назвала п'ять цілей операції ЗСУ в Курській області
10 серпня, 15:56
Про замисел і цілі цієї української СВО знають лише ті, хто її планував. Та ще і зарано робити висновки. Операція продовжується
Українська «СВО» в Курській області
9 серпня, 19:05
28 червня Івана Чорного було нагороджено званням Героя України з врученням Золотої зірки
Один захопив у полон п'ятьох окупантів. 25-річний Герой України дав своє перше інтерв'ю
5 серпня, 15:03
Окупанти просуваються на трьох напрямках: аналіз ISW
Окупанти просуваються на трьох напрямках: аналіз ISW
5 серпня, 04:21
Гога стверджує: все, що робив – робив свідомо, адже категорично засуджував повномасштабну російську агресію
Російський моряк підпалив ракетний корабель «Серпухов» та перейшов на бік України
4 серпня, 13:29
Зміни у Вашингтоні можуть вплинути на майбутнє військової підтримки України
Гарріс проти Трампа: як зміни у виборах США вплинуть на підтримку України?
26 липня, 11:25

Новини

Атака на Київщину: пошкоджено інфраструктурні об’єкти
Атака на Київщину: пошкоджено інфраструктурні об’єкти
Київ розгортає «Пункти незламності» після масштабної атаки РФ
Київ розгортає «Пункти незламності» після масштабної атаки РФ
У Києві на лівому березі сталася пожежа
У Києві на лівому березі сталася пожежа
Світло, вода, робота метро. Що відбувається в Києві станом на ранок
Світло, вода, робота метро. Що відбувається в Києві станом на ранок
У Києві пролунали сильні вибухи
У Києві пролунали сильні вибухи
Сили ППО знищили майже 10 «Шахедів» на підльоті до Києва – КМВА
Сили ППО знищили майже 10 «Шахедів» на підльоті до Києва – КМВА

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
69K
Стало відомо, кого затримали в Парижі разом із Павлом Дуровим
44K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 серпня: ситуація на фронті
15K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
11K
26 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5167
У Росії злетіли 11 бортів Ту-95МС – Повітряні сили
4972
Через втечу депутата Дмитрука за кордон розпочато кримінальне провадження

Новини

США посилили санкції проти російської металопродукції: дісталося «Норнікелю» та «Євразу»
24 серпня, 18:23
Голова Фонду державного майна: ТРЦ Ocean Plaza технічно готовий до приватизації
23 серпня, 18:11
Гарріс прийняла номінацію демократів: обіцяє підтримку Україні
23 серпня, 06:16
Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua