Київ розгортає «Пункти незламності» після масштабної атаки РФ

Рішення про розгортання «Пунктів незламності» по Києву було ухвалено після атаки РФ

На тлі масованої атаки «Укренерго» дало вказівку ввести екстрені відключення світла

У зв’язку зі складною оперативною ситуацією в енергетичному секторі столична влада ухвалила рішення розгорнути по Києву «Пункти незламності». Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

На тлі масованої атаки «Укренерго» дало вказівку ввести екстрені відключення світла.

За словами Попка, енергетики працюють аби повернути світло.

Зокрема, під час ранкової атаки російських військ у Києві пролунала серія вибухів. Як повідомляли моніторингові пабліки, окупанти атакували Київську область балістичними ракетами.

Натомість начальник КМВА Сергій Попко заявив, що на підступах до Києва працює ППО. Також згодом стало відомо, що деякі райони Києва залишилися без світла.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що перебої з енергопостачанням пов'язані із проблемами в загальноукраїнській енергетичній мережі. Також фіксуються перебої з водопостачанням.

Крім того, Кличко заявив, що на правому березі столиці через відключення світла є перебої з водопостачанням.

Згодом «Укренерго» надало розпорядження ввести екстрені відключення світла.