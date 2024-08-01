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Герб на «Батьківщині-матері» під загрозою: директор інституту Патона назвав причину

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Герб на «Батьківщині-матері» під загрозою: директор інституту Патона назвав причину
Погодження від інституту підрядник намагався отримати вже після проведення зварювальних робіт
фото з відкритих джерел

Зварювальні роботи фахівці мали б виконувати за технологією, розробленою Інститутом електрозварювання ім. Патона

Встановлення українського герба на щиті монумента «Батьківщина-мати» в Києві не узгодили з фахівцями Інституту електрозварювання ім. Патона. Про це в інтерв’ю Liga.net сказав директор інституту Ігор Крівцун.

«Тризуб приварили, але до нас ніхто не звертався. А проблема в тому, що там, де вони варили, – там вітер, там немає захисту, і всі ці шви під загрозою – вони вже жовті, хоча це й нержавіюча сталь», – розповів директор.

Зварювальні роботи слід було виконувати за технологією, розробленою фахівцями інституту. Тепер є загроза, що зварні шви можуть бути пошкоджені корозією. 

За словами Крівцуна, погодження від інституту намагались отримати вже після зварювальних робіт. Але Інститут електрозварювання свого висновку не дав.

«Я кажу – ні, хлопці, ви працювали, ви й відповідайте. А нещодавно ми обстежили монумент дронами й побачили, що там уже є корозія», – зазначив директор. 

Нагадаємо, 1 серпня 2023 року з монумента «Батьківщина-мати» у Києві демонтували радянський герб. Туди встановили тризуб. Макет тризуба для «Батьківщини-матері» розробив Ющенко.

Як повідомлялося, монумент «Батьківщина-мати» може отримати нову назву. Його пропонують перейменувати на «Україна-мати».

Крім того, на оновленій «Батьківщині-матері» знайшовся ще один радянський символ.

До слова, 23 серпня у Києві завершили встановлення герба на щиті монумента «Батьківщини-матері».

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Теги: Київ столиця монумент декомунізація університет

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