Столичний метрополітен повідомив, на якому етапі перебуває ремонт «синьої» гілки

Очільник столичного метрополітену зазначив, що ремонті роботи між «Деміївською» та «Либідською» триватимуть до кінця літа

За словами Вигівського, усі складні роботи між станціями метро «Деміївська» – «Либідська» фактично завершено

Між станціями метро «Деміївська» – «Либідська» ремонтні роботи тривають цілодобово. Відновити рух поїздів «синьою» гілкою метро заплановано на початку осені 2024 року. Про це розповів очільник столичного метрополітену Віктор Вигівський у коментарі «Суспільному».

«Ми зараз фактично дійшли до фінальної стадії робіт у котловані, демонтована верхня частина тунелю і взялися за демонтаж останніх елементів споруди тунелю», – каже він.

За словами Вигівського, надалі фахівці візьмуться за монтаж нового монолітного тунелю.

«Безпосередньо ще виконуються роботи усередині тунелю та на прилеглих ділянках. Це 27 метрів з одного боку і 25 – з іншого. Там уже виконані роботи, що стосується скажімо так «лікування» тунелю і зараз триває робота для підсилення тунелю по периметру», – зазначив очільник метрополітену.

Ремонті роботи триватимуть до кінця літа, потім ще потрібно провести тестові пуски руху поїздів і після цього — вже відновлення руху потягів.

«Для себе ми дивимося по інтенсивності виконання, по роботах, які ми виконуємо, що запустити рух поїздів вдасться на початку осені», – каже посадовець.

Вигівський стверджує, що нині усі складні роботи фактично завершили.

Як повідомлялося, Київська влада виділить на ремонт тунелю між станціями метро «Либідська» і «Деміївська» майже 400 млн грн.

Раніше стало відомо, що рух метрополітену, зокрема на пошкодженій ділянці синьої гілки між станціями «Деміївська» та «Либідська», мають відновити до кінця літа цього року.

Нагадаємо, рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки» (усього шість станцій) у Києві закрили на час ремонту перегінного тунелю. Обмеження продовжаться протягом пів року. З 13 грудня 2023 року у столиці між станціями метро «Теремки» – «Деміївська» курсує «човниковий» рух поїздів.

До слова, з понеділка, 3 червня, змінені графіки руху поїздів столичної підземки. Про це повідомляє КП «Київський метрополітен». Так, у пікові години інтервали між поїздами становитимуть орієнтовно 3-4 хвилини, а міжпікові – 6:00–6:30 хвилин.

Причиною таких змін став гострий дефіцит фахівців робітничих професій у КП «Київський метрополітен». Причиною збільшення кількості вакансій є частково вимушена міграція, специфіка професій і мобілізаційна робота у зв’язку з воєнним станом.