Київські митники врятували трипільську вазу, якій орієнтовно сім тисяч років

Вазу хотіли незаконно вивезти за кордон

Київські митники не дозволили переміщення за кордон стародавньої вази археологічної культури Кукутень-Трипілля доби енеоліту. Ваза є культурною цінністю, повідомляє пресслужба Київської митниці.

За супровідними документами, у посилці, яку мешканка Київщини відправила до Швейцарії, прямував одяг та подарунок. Однак під час митного контролю цього відправлення митники виявили керамічний виріб з очевидними ознаками старовини, тож скерували його на експертизу до Національного музею історії України.

Як визначили експерти, предмет, наданий на експертизу, – це розписна посудина на піддоні. Подібні вироби характерні для культурної спільності Кукутень-Трипілля доби енеоліту. Специфіка морфології і особливості розпису дають підстави стверджувати про належність посудини до середини V тисячоліття до н.е. Аналогічні за формою та розписом вази походять із поселень в долині Дністра.

Горішній розпис вази – складний сюжет у вигляді стилізованих змій, а нижній – у півовальних дуг.

Ваза складається зі склеєних керамічних фрагментів, на автентичність яких вказує рівень збереженості, а також аналогії форми і розпису. Незважаючи на сучасне втручання, ваза має автентичну складову, яка є предметом археології та має культурну цінність.

Згідно чинного законодавства України, на вивезення культурних цінностей за кордон потрібні дозвільні документи. Таких документів митникам надано не було.

Стосовно відправниці Київською митницею складено протокол про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України. Вазу вилучено.