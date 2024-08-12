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Комунальники демонтують модерністський фонтан у Дарниці: реакція киян

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Комунальники демонтують модерністський фонтан у Дарниці: реакція киян
Столичні комунальники демонтують модерністський фонтан у Дарницькому районі
фото: Микола Поліщук, Facebook

«Київблагоустрій» демонтує модерністський фонтанчик по вулиці Ялтинська 14

На вулиці Ялтинській у Києві демонтують модерністський фонтан. Про це повідомив активіст спільноти Ukrainian Modernism Дмитро Соловйов.

«Прямо зараз Комунальне підприємство «Київблагоустрій» знищує чудовий модерністський фонтанчик по вулиці Ялтинська 14 - згідно з наказом Київська міська державна адміністрація – КМДА про демонтаж фонтану для встановлення памʼятника прикордонникам!», – написав він у Facebook додавши відповідні фото. 

Активіста обурив той факт, що у Києві після демонтажу памятників у рамках декомуназації стоїть купа незадіяних постаментів, а комунальники заради встановлення нового пам'ятника демонтують фонтан.

«Невже мало місця? А скільки памʼятників було декомунізовано, стоять голі постаменти? Як же дстало це КМДА», – написав Соловйов. 

Місцеві мещканці запропонували інше місце для встановлення пам'ятника прикордонникам
Місцеві мещканці запропонували інше місце для встановлення пам'ятника прикордонникам
фото: Svetlana Radost, Facebook

Місцеві мешканці вже навіть знайшли інше місце для монтажу памʼятника прикордонникам.

«Ось воно, спорожніле місце у Таврийському парку. Дуже гарна локація для пам'ятника.  Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація, як вважаєте? Це просто поруч, через дорогу», – пише Svetlana Radost. 

Ось таким був фонтан у Дарницькому районі Києва до початку демонтажу
Ось таким був фонтан у Дарницькому районі Києва до початку демонтажу
фото: Парки Дарниці, Facebook

Кияни обурені тим, що комунальники руйнують улюблений фонтан жителів Дарницького району. 

«На місці демонтованого монументу бронепоїзду «Таращанець» мало їм місця???», – пише Олександр Подласов. 

«Фонтани будували не просто так, це передбачено нормами, для зволоження пересушенного повітря в заасфальтованому місті... Це Ідіотізм», – пише Іван Рибаков. 

Комунальники демонтують модерністський фонтан у Дарниці: реакція киян фото 1
фото: скриншот коментарів зі сторінки активіста Дмитра Соловйова
Комунальники демонтують модерністський фонтан у Дарниці: реакція киян фото 2
фото: скриншот коментарів зі сторінки активіста Дмитра Соловйова
Комунальники демонтують модерністський фонтан у Дарниці: реакція киян фото 3
фото: скриншот коментарів зі сторінки активіста Дмитра Соловйова

А

Але є й ті, хто підтримують демонтаж фонтану.

«Як тільки хтось волає про знос чергового «модерністського» витвору — відразу зрозуміло, що мова йде про якийсь совковий занедбаний непотріб, який ще при совку виглядав як шмат лайна, а зараз на фіг нікому не потрібен», – пише користувач мережі під ніком Abel Cortevo. 

Думки користувачів мережі щодо демонтажу фонтана розділилися
Думки користувачів мережі щодо демонтажу фонтана розділилися
фото: скриншот коментарів зі сторінки активіста Дмитра Соловйова

Нагадаємо, для оперативного обстеження та подальшого відновлення пам'яток, які пошкоджені внаслідок ракетних та бомбових ударів міська адміністрація створила спеціальну комісію. Про це повідомила директорка Департамент охорони культурної спадщини КМДА Марина Соловйова.

До слова, петиція про демонтаж дошки+пам'ятника  письменнику Михайлу Булгакову, а також перейменування музею на його честь набрала необхідну кількість голосів. Про це повідомив активіст і автор петиції Олег Слабоспицький.

Читайте також: На сайті Київради з'явилася петиція щодо встановлення памʼятника Ірині Фаріон
Теги: Київ фонтан пам'ятник

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