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    Загибель чоловіків у колекторі: поліція повідомила нові деталі

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    Пожежа виникла у колекторі теплотраси - Загибель чоловіків у колекторі: поліція повідомила нові деталі
    Пожежа виникла у колекторі теплотраси
    Фото: ДСНС

    Тіла загиблих направили на судово-медичну експертизу

    Київські поліцейські встановлюють обставини пожежі в колекторі теплотраси, під час якої загинули двоє осіб. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

    Нагадаємо, що подія трапилася під Повітрофлотським шляхопроводом. Повідомлення про те, що із колектора теплотраси йде густий дим, надійшло близько п’ятої години ранку. На місце події одразу виїхали рятувальники та слідчо-оперативні групи Шевченківського управління поліції та столичного главку.

    Після того, як співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій ліквідували пожежу, у колекторі виявили два обгорілих тіла. За попередньою інформацією, це безхатьки, котрі там тимчасово проживали.

    Співробітники поліції оглянули місце події та опитали свідків. Для встановлення причини смерті тіла загиблих направили на судово-медичну експертизу.

    Відомості про даний факт внесено до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень Шевченківського управління поліції. Після завершення експертиз буде надана відповідна правова оцінка події.

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