Загибель працівника Адміністрації президента: поліція не виявила слідів насильницької смерті



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На місці працює слідчо-оперативна група

Тіло направлено на судово-медичну експертизу

Поліцейські встановлюють причину смерті чоловіка, тіло якого було виявлено сьогодні, 14 березня, вранці біля церкви на вулиці Багговутівській у Шевченківському районі Києва. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

«Сьогодні вранці на 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Багговутівській біля церкви перехожі виявили мертвого чоловіка. На місце події прибула слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції. Тіло оглянув судово-медичний експерт, відповідно до попереднього висновку якого слідів насильницької смерті не виявлено. Тож попередня причина смерті буде встановлена після розтину, а остаточна – після проведення судово-медичної експертизи», - поінформували правоохоронці.

Особа чоловіка встановлена. Як повідомили у Шевченківському управлінні поліції Головного управління Нацполіції у Києві, це головний консультант Головного департаменту інформаційної політики Адміністрації президента України Олександр Бухтатий.

Про це правоохоронці опитали свідків та очевидців, провели огляд місця події, а відтак з’ясовують причину і обставини його смерті.

Матеріали зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Шевченківського управління поліції. Вирішується питання щодо правової кваліфікації цієї події. Раніше повідомлялося, що в Шевченківському районі столиці виявили мертвого чоловіка. Закривавлене тіло лежало на вулиці Багговутівській прямо біля воріт церкви.