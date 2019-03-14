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    Загибель працівника Адміністрації президента: поліція не виявила слідів насильницької смерті

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    На місці працює слідчо-оперативна група - Загибель працівника Адміністрації президента: поліція не виявила слідів насильницької смерті
    На місці працює слідчо-оперативна група

    Тіло направлено на судово-медичну експертизу

    Поліцейські встановлюють причину смерті чоловіка, тіло якого було виявлено сьогодні, 14 березня, вранці біля церкви на вулиці Багговутівській у Шевченківському районі Києва. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

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    «Сьогодні вранці на 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Багговутівській біля церкви перехожі виявили мертвого чоловіка. На місце події прибула слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції. Тіло оглянув судово-медичний експерт, відповідно до попереднього висновку якого слідів насильницької смерті не виявлено. Тож попередня причина смерті буде встановлена після розтину, а остаточна – після проведення судово-медичної експертизи», - поінформували правоохоронці. 

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    Загибель працівника Адміністрації президента: поліція не виявила слідів насильницької смерті
    Загибель працівника Адміністрації президента: поліція не виявила слідів насильницької смерті
    Загибель працівника Адміністрації президента: поліція не виявила слідів насильницької смерті

    Особа чоловіка встановлена. Як повідомили у Шевченківському управлінні поліції Головного управління Нацполіції у Києві, це головний консультант Головного департаменту інформаційної політики Адміністрації президента України Олександр Бухтатий.

    Про це правоохоронці опитали свідків та очевидців, провели огляд місця події, а відтак з’ясовують причину і обставини його смерті. 

    Матеріали зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Шевченківського управління поліції. Вирішується питання щодо правової кваліфікації цієї події. Раніше повідомлялося, що в Шевченківському районі столиці виявили мертвого чоловіка. Закривавлене тіло лежало на вулиці Багговутівській прямо біля воріт церкви. 

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