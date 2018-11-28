Захоплення Ocean Plaza: будівлю закидали димовими шашками, людей евакуювали



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Захоплення Oсean Plaza відбувається під гаслом «Геть російський бізнес з України!» Фото: УНІАН

Представники радикальної організації захопили робочі місця адміністраторів інформаційної стійки

У приміщенні торговельно-розважального центру у Києві представники молодіжного крила ВО «Свобода» підпалили димові шашки, через що з торговельно-розважального центру евакуювали відвідувачів. Про це йдеться у повідомленні на сторінці ТРЦ у Facebook.

«Незважаючи на те, що під час акції учасники заявляли, що не перешкоджають діяльності орендарів, не несуть загрози здоров'ю та життю відвідувачів і співробітників ТРЦ, о 18:00 в приміщенні ТРЦ було знову підпалено димові шашки, зараз проводиться евакуація», - повідомили представники центру.

За їх даними, сьогодні представники радикальної організації захопили робочі місця адміністраторів інформаційної стійки, що перешкоджало нормальному функціонуванню закладу.

На даний момент служба безпеки ТРЦ спільно з викликаними співробітниками поліції намагається утримати ситуацію без вступу в конфлікт. Про подальший режим роботи закладу представники ТРЦ обіцяють повідомити пізніше.

Як повідомляє «Інформатор» з місця інциденту, співробітники і відвідувачі Ocean Plaza вийшли з будівлі через сильне задимлення всередині.