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    Захоплення Ocean Plaza: будівлю закидали димовими шашками, людей евакуювали

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    <span>Захоплення Oсean Plaza відбувається під гаслом &laquo;Геть російський бізнес з України!&raquo;</span> - Захоплення Ocean Plaza: будівлю закидали димовими шашками, людей евакуювали
    Захоплення Oсean Plaza відбувається під гаслом «Геть російський бізнес з України!»
    Фото: УНІАН

    Представники радикальної організації захопили робочі місця адміністраторів інформаційної стійки

    У приміщенні торговельно-розважального центру у Києві представники молодіжного крила ВО «Свобода» підпалили димові шашки, через що з торговельно-розважального центру евакуювали відвідувачів. Про це йдеться у повідомленні на сторінці ТРЦ у Facebook.

    «Незважаючи на те, що під час акції учасники заявляли, що не перешкоджають діяльності орендарів, не несуть загрози здоров'ю та життю відвідувачів і співробітників ТРЦ, о 18:00 в приміщенні ТРЦ було знову підпалено димові шашки, зараз проводиться евакуація», - повідомили представники центру.

    За їх даними, сьогодні представники радикальної організації захопили робочі місця адміністраторів інформаційної стійки, що перешкоджало нормальному функціонуванню закладу.

    На даний момент служба безпеки ТРЦ спільно з викликаними співробітниками поліції намагається утримати ситуацію без вступу в конфлікт. Про подальший режим роботи закладу представники ТРЦ обіцяють повідомити пізніше.

    Як повідомляє «Інформатор» з місця інциденту, співробітники і відвідувачі Ocean Plaza вийшли з будівлі через сильне задимлення всередині.

     Читайте також матерыал: Висока мета чи просто гроші? Чому «соколи» налетіли на Oсean Plaza
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